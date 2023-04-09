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mentoday.ru Сегодня, 20:41
155
Сегодня, 20:41
155
Фото: mentoday.ru

Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО

Полицейским Западно-Казахстанской области удалось задержать подозреваемого в покушении на убийство бывшей супруги, который сбежал с места преступления. Мужчина во всём признался, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ЗКО.

В ведомстве рассказали, что 33-летний житель района Байтерек задержан по горячим следам. По версии следствия, мужчина нанёс множественные ножевые ранения бывше жене и скрылся с места преступления.

"Подозреваемого удалось найти и арестовать менее чем за сутки. В причинах произошедшего разбирается следствие", — сообщили в пресс-службе департамента.

Напомним, трагедия едва не случилась ночью 8 апреля в селе Переметное района Байтерек. Мужчина несколько раз ударил ножом 28-летнюю женщину возле кафе, после чего скрылся с места преступления. На поиски подозреваемого был ориентирован весь личный состав районного отдела  и областного департамента полиции.

В полиции сообщили, что подозреваемый водворён в изолятор временного содержания района Байтерек. Мужчина во всём признался. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

 

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Сегодня, 20:41
155
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