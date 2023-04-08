Ударил ножом и сбежал: в ЗКО разыскивают мужчину

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Житель Западно-Казахстанской области нанёс множественные ножевые ранения своей бывшей жене, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

Инцидент произошёл ночью 8 апреля в посёлке Переметное района Байтерек. 33-летний мужчина возле кафе несколько раз ударил ножом 28-летнюю женщину, а затем скрылся.

"Пострадавшая жива, ее госпитализировали в центральную районную больницу района Байтерек. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Для розыска подозреваемого задействованы все силы и средства полиции", — сообщили в департаменте.

Пострадавшая получила колото-резаную рану шеи, множественные ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости.

В полиции уточнили, что в отношении подозреваемого в этом году уже было выписано защитное предписание, однако мужчина его нарушил.