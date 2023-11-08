Подключить всю Астану к высокоскоростному интернету обещают в 2024 году

Подключить всю Астану к высокоскоростному интернету городские власти обещают в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Волоконно-оптические линии проводят полностью за счёт инвесторов. Они вложили более 2,5 миллиарда тенге. По данным акимата, из 16 жилых и одного дачного массива высокоскоростной интернет полностью есть в четырёх. В десяти работы идут полным ходом. Подключено свыше 5400 абонентов и проложено более 440 километров оптического кабеля. Оставшиеся Ондирис, Казгородок и Кирпичный планируют обеспечить качественной связью до конца 2024 года.

"Также в семи жилых массивах Коктал-1, Уркер, Юго-Восток, Агрогородок, Интернациональный, Тельман, Промышленный продолжаются работы по строительству ВОЛС и подключение к интернету. В трёх жилых массивах Куйгенжар, Мичурино, Дачный массив Коянды ведётся обследование, подготовка проектов", - рассказала специалист отдела управления цифровизации и госуслуг Астаны Аружан Купенова.

Сообщалось, что правительство утвердило национальный проект "Доступный Интернет".

Ключевая цель нацпроекта – обеспечение населения широкополосным доступом ко Всемирной сети со скоростью не менее 100 мегабит в секунду.

Нацпроект "Доступный Интернет" охватывает период c 2024 года до 2027 года, и на его реализацию будет использовано более 1,5 триллиона тенге, при этом 1,3 триллиона тенге из них - внебюджетные средства. Основной акцент будет сделан на строительстве разветвлённой сети волоконно-оптических линий связи на селе.