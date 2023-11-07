Национальный проект "Доступный Интернет" утвердили в Казахстане

Премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал постановление об утверждении Национального проекта "Доступный Интернет", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Ключевая цель нацпроекта – обеспечение населения широкополосным доступом ко Всемирной сети со скоростью не менее 100 мегабит в секунду.

Национальный проект "Доступный Интернет" охватывает период c 2024 года до 2027 года, и на его реализацию будет использовано более 1,5 триллиона тенге, при этом 1,3 триллиона тенге из них - внебюджетные средства

Отмечается, что значительные средства будут направлены на развитие проводной и беспроводной инфраструктуры связи. Основной акцент будет сделан на строительстве разветвленной сети волоконно-оптических линий связи на селе.

Так, через механизм государственно-частного партнерства планируется монтаж соответствующих линий связи более чем в трёх тысячах сёл. В целом высокоскоростной интернет будет доведён до 400 тысяч домохозяйств.

В рамках Национального проекта также запланировано строительство цифровой инфраструктуры для покрытия мобильным интернетом республиканских и основных областных автодорог: панируется установка 487 антенно-мачтовых сооружений. Это позволит охватить мобильным интернетом 17 тысяч километров автодорог.

Ещё одним направлением станет дальнейшее развертывание сети 5G. На сегодня уже установлено 605 базовых станций. До конца 2025 года технологию 5G планируется внедрить во всех городах республиканского значения и областных центрах. В рамках этой работы инвестиции операторов связи составят около 300 миллиардов тенге.

В целом реализация Нацпроекта позволит до 2027 года довести уровень охвата казахстанцев высокоскоростным интернетом до 100% и укрепить позиции страны в качестве регионального цифрового хаба.