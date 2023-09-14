Подкинули наркотики, чтобы отобрать "Алтын Орду" - омбудсмен из Кыргызстана вступилась за задержанного в Алматы бизнесмена
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Исполнительного директора одного из крупнейших рынков в Алматы "Алтын Орда" кыргызстанца Эрмека Маркабаева задержали в Казахстане. Омбудсмен КР Джамиля Джаманбаева обратилась к своему казахстанскому коллеге с просьбой оказать содействие в защите прав бизнесмена, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее в Институт омбудсмена (акыйкатчы) обратилась сестра задержанного Жылдыз, она просила оказать содействие в его возвращении на родину.
"Эрмека Маркабаева сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали 2 июня 2023 года. По данным адвоката, задержание провели в нарушении закона Казахстана. В соцсетях опубликовано видео операции. По словам адвоката, в видео есть моменты, как Маркабаеву подкидывают в карман сверток с порошкообразным содержимым", - говорится в сообщении на сайте омбудсмена Кыргызстана.
Институт направил запрос в МИД с призывом обеспечить защиту прав гражданина Кыргызстана, задержанного в Алматы. В министерстве ответили, что с их стороны принимаются меры по оказанию правовых и консульских услуг, а также по дипломатическим каналам направлены соответствующие ноты.
Кроме этого, сотрудники генерального консульства КР провели беседы с задержанным.
"Маркабаев во время беседы с представителями генерального консульства Кыргызстана в Алматы рассказал, что ему действительно подкинули наркотики, чтобы оказать на него давление, и путём шантажа и запугивания отобрать у него 20 процентов рынка. Акыйкатчы направила официальный запрос к казахскому коллеге 5 сентября, 8 сентября письмо передали сотрудникам института омбудсмена Казахстана. 13 сентября из института проинформировали, что они согласно мандату направили соответствующим государственным органам Казахстана письма с требованиями обеспечить соблюдение прав гражданина Кыргызстана Эрмека Маркабаева", - сказано в сообщении.
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