Подкинули наркотики, чтобы отобрать "Алтын Орду" - омбудсмен из Кыргызстана вступилась за задержанного в Алматы бизнесмена

Исполнительного директора одного из крупнейших рынков в Алматы "Алтын Орда" кыргызстанца Эрмека Маркабаева задержали в Казахстане. Омбудсмен КР Джамиля Джаманбаева обратилась к своему казахстанскому коллеге с просьбой оказать содействие в защите прав бизнесмена, передаёт BaigeNews.kz .

Ранее в Институт омбудсмена (акыйкатчы) обратилась сестра задержанного Жылдыз, она просила оказать содействие в его возвращении на родину.

"Эрмека Маркабаева сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали 2 июня 2023 года. По данным адвоката, задержание провели в нарушении закона Казахстана. В соцсетях опубликовано видео операции. По словам адвоката, в видео есть моменты, как Маркабаеву подкидывают в карман сверток с порошкообразным содержимым", - говорится в сообщении на сайте омбудсмена Кыргызстана.

Институт направил запрос в МИД с призывом обеспечить защиту прав гражданина Кыргызстана, задержанного в Алматы. В министерстве ответили, что с их стороны принимаются меры по оказанию правовых и консульских услуг, а также по дипломатическим каналам направлены соответствующие ноты.

Кроме этого, сотрудники генерального консульства КР провели беседы с задержанным.