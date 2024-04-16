Подготовка ко второй фазе паводков началась в Павлодарской области

Для подготовки ко второй фазе паводков на территории Павлодарской области проводятся превентивные мероприятия. Установлено 14 гидропостов, осуществляется круглосуточный мониторинг уровня воды в реке Иртыш, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"Чтобы укрепить существующие насыпи отсыпано 64 350 тонн инертного материала, уложено 5 650 штук мешкотары, заготовлено 13 600 штук мешков с инертным материалом. Дополнительно возведено 24 808 метров насыпей. Работа в данном направлении продолжается", - говорится в сообщении.