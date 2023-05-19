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Поддельные сертификаты продавали врачам медсестра и программист облздрава Жетысуской области
В области Жетысу задержали группу граждан, продававших медработникам из разных регионов страны поддельные сертификаты о повышении квалификации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.
Документы давали право осуществлять медицинскую деятельность и допуск к клинической практике (работа с пациентами по специальности).
"В подделке и сбыте сертификатов принимали участие один из программистов облздрава, бывший сотрудник правоохранительного органа и медсестра частного медцентра. При обыске в местах работы и жительства подозреваемых обнаружены около 300 заполненных на разные имена квалификационных свидетельств различных учебных медзаведений и медучреждений, а также другие предметы, доказывающие их преступную деятельность. Денежные вознаграждения за незаконную деятельность производились путем перечислений на карточки из разных регионов страны. Задержанные дали признательные показания, следственные действия продолжаются", - сообщил начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Жетысу Саркытбай Кусаинов.
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