Поддельные сертификаты продавали врачам медсестра и программист облздрава Жетысуской области

В области Жетысу задержали группу граждан, продававших медработникам из разных регионов страны поддельные сертификаты о повышении квалификации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

Документы давали право осуществлять медицинскую деятельность и допуск к клинической практике (работа с пациентами по специальности).

"В подделке и сбыте сертификатов принимали участие один из программистов облздрава, бывший сотрудник правоохранительного органа и медсестра частного медцентра. При обыске в местах работы и жительства подозреваемых обнаружены около 300 заполненных на разные имена квалификационных свидетельств различных учебных медзаведений и медучреждений, а также другие предметы, доказывающие их преступную деятельность. Денежные вознаграждения за незаконную деятельность производились путем перечислений на карточки из разных регионов страны. Задержанные дали признательные показания, следственные действия продолжаются", - сообщил начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Жетысу Саркытбай Кусаинов.