Подавившегося яблоком 11-месячного ребенка спасли врачи в СКО

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В Северо-Казахстанской области врачи скорой медицинской помощи называют актуальной проблему попадания инородных тел в дыхательные пути. В январе поступило несколько вызовов к таким пациентам, среди которых был 11-месячный ребенок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

По информации медучреждения, жительница Кызылжарского района экстренно приехавшей бригаде скорой помощи сообщила, что малыш ел яблоко и вдруг резко начал кашлять, посинел. Фельдшер Айдар Омаров с помощью приема Геймлиха удалил остатки пищи и восстановил дыхание крохи. Ребенка доставили в больницу.

В январе врачи скорой помощи выезжали в одну из школ Петропавловска. 12-летнему ребенку в дыхательные пути попал шарик "чупа-чупс". При осмотре наблюдалась выраженная дыхательная недостаточность с критической сатурацией. Фельдшеры Регина Гапченко и Данияр Калимов благодаря успешному применению приема Геймлиха удалили инородное тело из дыхательных путей школьника.

В районе М.Жумабаева помощь врачей "скорой" понадобилась взрослому мужчине. Его сын сообщил, что тот ел мясо, подавился и стал задыхаться. Фельдшер Василий Ермаков оказал первую помощь мужчине. Когда последний начал дышать самостоятельно, его доставили в медучреждение.