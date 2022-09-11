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  • Подарок ко Дню семьи: десантнику-срочнику разрешили навестить новорожденную дочь
МО РК Сегодня, 11:13
89
Фото: МО РК

Подарок ко Дню семьи: десантнику-срочнику разрешили навестить новорожденную дочь

В преддверии Дня семьи военнослужащему срочной службы Вооруженных сил предоставили отпуск, чтобы он увидел  новорожденную дочь, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В ведомстве отметили, что на решение командования части повлияли отличные результаты по службе молодого отца.

Осенью прошлого года, уходя в армию на срочную службу, Даниил Пазухин еще не знал, что оставляет дома не только любящую жену, но и будущего ребенка. Из Талдыкоргана  его отправили служить в столичную десантно-штурмовую  бригаду.

"Ещё в школе я был воспитанником военно-патриотического клуба "Каскад" при 35-ой  гвардейской десантно-штурмовой бригаде в Капшагае. С тех пор во мне зародилась мечта стать десантником. К службе в армии я готовился сознательно, занимался спортом, следил за своим здоровьем, потому что знал: для службы в "крылатой пехоте" годны только крепкие, здоровые и выносливые парни, — говорит Даниил.

Усилия рядового Пазухина не прошли зря. В своем подразделении он стал одним из лучших, показав отличные результаты в боевой подготовке.

Первым о рождении девочки, которую назвали Василиной,  узнал сержант взвода Евгений Финк. Он же сообщил эту новость молодому отцу и ходатайствовал перед командиром подразделения о предоставлении рядовому Пазухину отпуска по рождению ребенка.

На вокзале в Алматы Даниила встретили отец и дедушка, а дома уже ждали мама жена и новорожденная дочь.

"Мне осталось служить немного. В  конце октября выйдет приказ о моем увольнении. Я с большим удовольствием и воодушевлением дослужу до конца срока воинской службы. Очень благодарен командованию воинской части за предоставленный краткосрочный отпуск и возможность увидеть дочь", — делится впечатлениями молодой отец.

После срочной воинской службы Даниил Пазухин намерен продолжить службу в десантно-штурмовых войсках по контракту. 

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#День семьи #армия РК
Сегодня, 11:13
89
Журналист

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