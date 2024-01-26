История казахстанца о банкротстве "из-за 3 тысяч тенге" приняла новый оборот

В Комитете государственных доходов министерства финансов РК представили разъяснения по поводу информации, опубликованной в СМИ под заголовком "Казахстанец с долгом в 3 тысячи тенге объявлен банкротом", передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве рассказали, что сумма долга обанкротившегося казахстанца на самом деле составила 1,5 миллиона тенге.

При подаче заявления мужчина указал сумму долгов размере 1738,7 тысячи тенге по кредитору ТОО "Коллекторское агентство "Агентство по работе с дебиторами".

"Фактическая сумма долга согласно данных АО "Государственное кредитное бюро" составляет 1 473,3 тысячи тенге перед двумя кредиторами — ТОО "СФК" union trust, АО "Евразийский банк". Эти сведения размещены на портале Электронного правительства egov.kz. В КГД напомнили, что все кредиторы обязаны информировать АО "Государственное кредитное бюро" о суммах и сроках задолженности по своим заемщикам в соответствии с подпунктов 2 пункта 2 статьи 19 ЗРК "О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан", - ответили в КГД.

Сведения по задолженности граждане могут посмотреть самостоятельно на сайте кредитного бюро mkb.kz.

Ранее житель Астаны обманул государство на 94 миллиона тенге, представившись банкротом. Его схему рассекретили сотрудники департаментов госдоходов и экономических расследований.