Астанчанина осудили за преднамеренное банкротство

Житель Астаны обманул государство на 94 миллиона тенге, представившись банкротом. Его схему рассекретили сотрудники департаментов госдоходов и экономических расследований, передаёт BaigeNews.kz.

"Гражданина А., являясь фактическим владельцем ТОО "Ф", зарегистрировал предприятие на близкого родственника, вывел 18 транспортных средств общей стоимостью свыше 331 миллиона тенге, а также денежные средства на сумму более 26 миллионов тенге на свое предприятие", - сообщили подробности в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК.

В отношении мужчины судом вынесен приговор за преднамеренное банкротство. Ущерб государству и юридическим лицам составил 94 миллиона тенге.