Подача электричества на ТЭЦ-3 в Караганде восстановлена - Минэнерго
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минэнерго занимается расследованием технологического нарушения на ТЭЦ-3 г. Караганда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
Восстановлена подача электричества на ТЭЦ-3 г. Караганда.
"Вследствие произошедшего короткого замыкания на открытом распределительном устройстве 220 кВ ТЭЦ-3 ТОО "Караганада-Энергоцентр" и дальнейшем перегрузе линий электроперадчи 110 кВ, связывающих ТЭЦ-3 Караганды и ГРЭС Топар, произошло полное снижение генерации на указанных электростанциях", - говорится в сообщении.
Ввиду снижения выработки введены ограничения по промышленным потребителям г. Караганда и Карагандинской области порядка 350 МВт.
"Ситуация находится на контроле Министерства энергетики и акимата Карагандинской области", - заверили в минэнерго.
Ранее сообщалось о крупной аварии на ТЭЦ-3 в Караганде.
Самое читаемое
- Три завода будут перерабатывать мясо сайги в ЗКО
- Страшные подробности рассказали соседи погибших при пожаре в Петропавловске
- "Отчим избил и отвёз в детсад". Что известно по делу об убийстве 4-летнего мальчика в Алматы
- Золотой день для Казахстана на Азиаде в Ханчжоу. Что осталось за кулисами
- Родители особенных детей в Астане заявили о нарушениях в работе инватакси