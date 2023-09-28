Подача электричества на ТЭЦ-3 в Караганде восстановлена - Минэнерго

Минэнерго занимается расследованием технологического нарушения на ТЭЦ-3 г. Караганда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Восстановлена подача электричества на ТЭЦ-3 г. Караганда.

"Вследствие произошедшего короткого замыкания на открытом распределительном устройстве 220 кВ ТЭЦ-3 ТОО "Караганада-Энергоцентр" и дальнейшем перегрузе линий электроперадчи 110 кВ, связывающих ТЭЦ-3 Караганды и ГРЭС Топар, произошло полное снижение генерации на указанных электростанциях", - говорится в сообщении.

Ввиду снижения выработки введены ограничения по промышленным потребителям г. Караганда и Карагандинской области порядка 350 МВт.

"Ситуация находится на контроле Министерства энергетики и акимата Карагандинской области", - заверили в минэнерго.

Ранее сообщалось о крупной аварии на ТЭЦ-3 в Караганде.