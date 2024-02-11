Под штаб-квартирой ООН в Газе израильские военные обнаружили тоннель ХАМАСа

Израильские военные в Газе обнаружили сеть тоннелей длиной в несколько сотен метров, которые частично проходят под штаб-квартирой Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам на Ближнем Востоке (UNRWA), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

Армия обороны Израиля показала эти туннели иностранным журналистам. Военные считают это новым доказательством того, что ХАМАС эксплуатирует основную гуманитарную организацию палестинцев в своих целях.

Отмечается, что общая протяженность тоннеля — около 700 метров, а средняя глубина залегания — 18 метров.

"В нем было офисное помещение с открытыми и опустошенными металлическими сейфами. Был также обложен плиткой туалет. Одна большая комната была заполнена компьютерными серверами, а другая – промышленными батареями", — пишет Reuters.

Тем временем, в организации отрицают, что им было известно о тоннеле.

В заявлении БАПОР говорится, что оно освободило штаб-квартиру 12 октября, через пять дней после начала войны, и поэтому "не может подтвердить или иным образом прокомментировать" находку Израиля.

Сторонники БАПОР говорят, что это единственное агентство, имеющее средства для оказания помощи палестинцам в усугубляющемся гуманитарном кризисе. Израиль заявляет, что агентство "продырявлено ХАМАСОМ" и должно быть заменено. ХАМАС отрицает, что работает на гражданских объектах.

В качестве условия поездки журналистов израильские военные не разрешили фотографировать карты и определенное оборудование, в колонне бронетехники, на которой они путешествовали. Они также запросили разрешение, прежде чем передавать фотографии и видеоматериалы, сделанные во время поездки.