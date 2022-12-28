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inosmi.ru Сегодня, 12:06
124
Сегодня, 12:06
124
Фото: inosmi.ru

"Под Новый год цены всегда растут" - глава Минсельхоза о дорогих огурцах

Почему огурцы в стране стоят дороже чем ананасы, рассказал Ербол Карашукеев.

Журналисты поинтересовались у главы Минсельхоза Ербола Карашукеева, почему огурцы из отечественных теплиц в магазинах стоят дороже чем привозные ананасы, передаёт BaigeNews.kz.

"Вы помните какой-нибудь год, когда под новый год цены не росли? Я думаю, всегда растут. Это вопрос к торговым сетям. Что касается закрытого грунта, то в этом году на нём мы произвели огурцов больше, чем в прошлом. У нас оптовая цена по этим овощам в большинстве своём не превышает 500-600 тенге. А потом это всё обрастает доценками, посредниками. Сейчас правительство работает, это ответственность Минторговли. Сейчас идёт работа по исключению этих непродуктивных посредников. Наши сельхохтоваропроизводители работают и цены они в принципе больше 500-600 тенге не поднимают", - ответил Ербол Карашукеев в кулуарах пленарного заседания в мажилисе.

Министр также ответил, ходил ли он лично в магазин, чтобы увидеть цены на свежие овощи перед Новым годом. 

"Я сам, конечно же, не хожу огурцы смотреть, но в прошлый раз, когда мы ходили по торговым сетям, смотрели, мы видели, что там под 1000 тенге идут цены и превышают порой в зависимости от торговых сетей. Нам нужно сообща с Минторговли и местными органами это контролировать. Коллеги с Минторговли говорят, что это реально", - ответил он.

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#цены на продукты #рост #Минсельхоз РК #министры
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 12:06
124
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