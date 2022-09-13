open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Почтовые марки с изображением храмов выпустили в Казахстане
АО "Казпочта" Сегодня, 05:25
101
Фото: АО "Казпочта"

Почтовые марки с изображением храмов выпустили в Казахстане

На территории Казахстана введены в обращение четыре почтовые марки, выпущенные в честь 150-летия Туркестанской епархии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Казпочта". 

На почтовых марках изображены Успенский кафедральный собор, Христорождественский собор, храм в честь святого Александра Невского, Вознесенский кафедральный собор.

Церемония памятного гашения почтовых марок состоялась в культурно-духовном центре Православной церкви Казахстана при участии её главы, митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, председателя правления "Казпочты" Серика Саудабаева и акима Алматы Ерболата Досаева.

"Специально к юбилейной дате по нашей просьбе на средства благотворителей Митрополичьего округа "Казпочта" выпустила четыре красивые художественно исполненные марки с изображением храмов, являющихся духовными и культурными достопримечательностями нашей страны, архитектурным украшением республики. Два собора Вознесенский и Христорождественский — включены в список ста общенациональных сакральных объектов Казахстана", — сказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#Казпочта
Сегодня, 05:25
101
Журналист

Рекомендуем

Наверх