Почтовые марки с изображением храмов выпустили в Казахстане

Фото: АО "Казпочта"

На территории Казахстана введены в обращение четыре почтовые марки, выпущенные в честь 150-летия Туркестанской епархии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "Казпочта".

На почтовых марках изображены Успенский кафедральный собор, Христорождественский собор, храм в честь святого Александра Невского, Вознесенский кафедральный собор.

Церемония памятного гашения почтовых марок состоялась в культурно-духовном центре Православной церкви Казахстана при участии её главы, митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, председателя правления "Казпочты" Серика Саудабаева и акима Алматы Ерболата Досаева.

"Специально к юбилейной дате по нашей просьбе на средства благотворителей Митрополичьего округа "Казпочта" выпустила четыре красивые художественно исполненные марки с изображением храмов, являющихся духовными и культурными достопримечательностями нашей страны, архитектурным украшением республики. Два собора — Вознесенский и Христорождественский — включены в список ста общенациональных сакральных объектов Казахстана", — сказал митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.