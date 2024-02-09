Почти во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Астане, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Мангыстауской, Туркестанской, Атырауской, Костанайской, Кызылординской, Атырауской, Абай, Улытау областях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане - метель, гололед, ветер юго-западный 15-20, с порывами до 23-28 метров в секунду.

В Акмолинской области - метель, на дорогах - гололедица, ветер юго-западный 15-20, с порывами до 25 метров в секунду.

В Карагандинской области на западе, севере, востоке ожидаются метель, гололед, ветер юго-западный на западе, севере области с порывами до 15-20, временами до 23-28 метров в секунду.

В области Улытау на западе, севере ожидаются метель, гололед, ветер юго-западный на севере области порывы 15-20 метров в секунду.

В области Абай на западе, севере, востоке осадки в виде дождя и снега; на западе, севере, в центре области - метель, гололед . Ветер - южный, юго-западный на западе, севере и в центре области 15-20, с порывами до 23-28 метров в секунду, временами до 30 метров в секунду и более.

В Павлодарской области ожидаются снег, метель, гололед, ветер юго-западный 15-20, с порывами 23-28 метров в секунду. На юге, востоке области - временами 30 метров в секунду и более.

На севере, в центре Актюбинской области ожидаются метель, гололед; на юге, в центре области порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду.

На северо-западе Мангистауской области ожидается туман.

В горах Туркестанской области - туман, ветер юго-восточный на горных перевалах области 15-20 метров в секунду.

На западе, юге, востоке Атырауской области - туман, гололед, ветер юго-западный, на юге области - порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области - метель, гололед, ветер юго-восточный, южный на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

На юге Кызылординской области - туман, ветер южный, юго-западный ночью на севере области 15-20 метров в секунду.

На западе, севере Костанайской области - туман, гололед, ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23 метров в секунду.

На западе, юге, востоке Западно-Казахстанской области - гололед, туман.

На севере, в центре Алматинской области - ветер юго-восточный, порывы 17-22 метров в секунду.

Ранее спасатели ДЧС Астаны представили рекомендации участникам дорожного движения и населения при сильном ветре.