Шторм в Астане: спасатели дали рекомендации по безопасности

Сразу в нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Казгидромет сообщил, что на столицу также надвигается сильный ветер, порывы которого достигнут 23-28 метров в секунду. Вместе с тем, 8-9 февраля в городе ожидаются метель и гололёд. Занятия для учащихся второй смены уже перевели в дистанционный формат. Спасатели ДЧС Астаны подготовили рекомендации участникам дорожного движения и населения при сильном ветре, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям столицы прислушиваться к рекомендациям специалистов, быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введённых ограничениях.

Строительным объектам рекомендуется принять дополнительные меры по защите населения и территории от воздействия неблагоприятных погодных условий. По возможности ограничить деятельность строительно-монтажных работ на объектах строительства.

При усилении ветра

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире необходимо немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

Также спасатели рекомендуют отогнать от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт и плотно закрыть все окна в доме или квартире. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуется укрыться в надёжном помещении.

Действия населения во время метели

Лучше всего во время метели вообще не выходить на улицу и не выпускать детей.

ДЧС просит выходить из зданий лишь в исключительных случаях. Если появилась такая необходимость, то перед выходом необходимо сообщить членам семьи или соседям, куда вы идёте и когда вернётесь. Старайтесь не выходить в одиночку.

Рекомендации автомобилистам

Двигаться нужно только по большим дорогам и шоссе.

При выходе из машины спасатели рекомендуют не отходить от неё за пределы видимости.

В случае неисправности или при очень плохой видимости следует остановиться на обочине дороги, подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну, ждать помощи в автомобиле.

Действия при гололёде

По словам спасателей, для того, чтобы уменьшить вероятность падения, необходимо соблюдать следующие правила поведения при гололеде:

подберите нескользящую обувь с подошвой на микропористой основе, отказавшись от высоких каблуков;

будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: не торопитесь и, тем более, не бегите;

старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью;

руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах – это увеличивает вероятность падения;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения;

смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную "лужу" обойти невозможно, то передвигайтесь по ней небольшими скользящими шажками.

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицинской помощи.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "112".