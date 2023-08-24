Почти в два раза увеличилось производство легковых авто в Казахстане
Сегодня, 15:35
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Сегодня, 15:35Сегодня, 15:35
155Фото: Baigenews.kz
Производство легковых автомобилей в Казахстане увеличилось практически в два раза в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ассоциацию казахстанского АвтоБизнеса.
По данным АКАБ в июле 2023 года в Казахстане было произведено 13 081 единиц техники, что на 66,4% больше, чем в июле прошлого года.
"Всего же в 2023 году на территории Казахстана было произведено 86 135 единиц техники, общей стоимостью свыше 1,01 трлн тенге. Из них легковых автомобилей 78 492 единицы (+45%), 5 377 единиц грузового транспорта (+20,9%), 1 450 автобусов (+134,6%), 569 прицепов и полуприцепов и 247 единиц прочей специализированной техники", - говорится в сообщении.
Объемы производства превзошли результаты января-июля 2022 года на 44%.
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