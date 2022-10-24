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МЧС РК Сегодня, 01:05
130
Фото: МЧС РК

Почти сутки тушили крупный лесной пожар в Абайской области

Почти сутки тушили крупный пожар на территории Иртышского лесничества в области Абай, передаёт BaigeNews.kz

Сообщение о возгорании в Озерском сельском округе поступило 22 октября. На открытой территории Иртышского лесничества горела сухая трава и кустарники на площади 30 гектаров.

"Силами ДЧС и местных исполнительных органов эвакуированы с Каштакского лесничества в село Каштак 23 человека, в том числе пятеро детей. Расстояние от места возгорания до Каштакского лесничества 2 км). В 05-20 пожар локализован, тушение продолжается. Метеообстановка: температура наружного воздуха +12 градусов, ветер до 20 м/с. В ликвидации лесного пожара были задействованы более 70 сотрудников ДЧС области Абай 32 и резервата "Семей Орманы", сотрудники местных исполнительных органов Семея и Озерского сельского округа", – сообщил официальный представитель МЧС Руслан Иманкулов. 

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#Абайская область #лесной пожар
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:05
130
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