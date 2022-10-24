Почти сутки тушили крупный лесной пожар в Абайской области

Фото: МЧС РК

Почти сутки тушили крупный пожар на территории Иртышского лесничества в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о возгорании в Озерском сельском округе поступило 22 октября. На открытой территории Иртышского лесничества горела сухая трава и кустарники на площади 30 гектаров.