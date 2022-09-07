Почти полмиллиарда тенге поступило в фонд "Қайырымдылық KZ"

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Единый общественный фонд для помощи пострадавшим при пожаре в Костанайской области "Қайырымдылық KZ" на утро 7 сентября собрал 491 614 000 тенге. Об этом сообщил представитель фонда Батырбек Ахметов, передаёт BaigeNews.kz.

Почему именно этот фонд является основным по оказанию помощи пострадавшим при пожаре, рассказала депутат областного маслихата и представитель фонда Гульмира Капенова.

"Потому что на сегодняшний день возникла такая ситуация, что очень много создано частных сборов, и они настолько разрозненные, не всегда понятные и открытые. Поэтому и возникла инициатива создать единый фонд для того, чтобы обеспечить прозрачность реализации и исполнения всех обязательств, которые сегодня берутся перед погорельцами, для того, чтобы показывать эту работу через средства массовой информации, через социальные сети," - сказала она.

По словам Батырбека Ахметова, на утро 7 сентября в фонд поступило 491 614 000 тенге. В первую очередь, собранные средства будут направлены на оказание помощи пострадавшим, после чего фонд планирует заняться восстановлением инфраструктуры населённых пунктов. Затем, если останутся средства, - озеленить сгоревшие участки.

Напомним, природный пожар, бушующий несколько дней в Костанайской области, удалось локализовать. Площадь пожара составляет 43 тысячи гектаров.









