Почти на 28% увеличилось количество домохозяйств в Казахстане

Результаты последней переписи в Казахстане показывают рост количества домохозяйств на 27,9%, с 4,3 млн единиц в 2009 году до 5,6 млн единиц в 2021 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

По данным ведомства, средний размер домашних хозяйств по Казахстану составил 3,4 человека.

"Если смотреть по месту проживания, основная доля домохозяйств учтена в городской местности – 3,7 млн единиц (66,4%), в сельской – 1,8 млн (33,6%). При этом, мы наблюдаем другую тенденцию по средним размерам домохозяйств в селе и городе. Не смотря на то, что основная доля находится в городах, средний размер там составляет 3,1 человека, а вот в сельской местности наоборот больше – 3,9 человек", - сообщила руководитель управления по проведению национальных переписей Жанар Ахметова.

Самые высокие средние размеры домашних хозяйств от 4,3 до 5,2 человек отмечены в Мангистауской, Атырауской, Кызылординской и Туркестанской областях.