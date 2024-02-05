Почти килограмм гашиша изъяли в Кокшетау

Перевозчика крупной партии наркотиков задержали на трассе Астана – Петропавловск, передаёт BaigeNews.kz.

Сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности была остановлена машина Mercedes-Benz, в которой в качестве пассажира находился подозреваемый в сбыте наркотиков на территории Кокшетау.

Во время обыска изъят пакет с запрещённым веществом, который 45-летний акмолинец пытался спрятать под верхней одеждой.

Проведённая экспертиза показала, что мужчина перевозил гашиш весом более 900 граммов. Предварительно установлено, что наркотик он приобрёл в столице и планировал распространять в Акмолинской области.

"Наркодилер работал "по старинке": реализовывал товар из рук в руки и имел постоянных клиентов. В рамках расследования уголовного дела уточняются все обстоятельства. На период следствия фигурант водворён в ИВС", - сообщили в полиции.