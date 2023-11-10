Почти девять тысяч пешеходов наказали в Мангистау за нарушения ПДД

С начала 2023 года сотрудники ДП Мангыстауской области выявили 88 тысяч 805 нарушений правил дорожного движения. передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Из них 38 тысяч 885 нарушений совершенно водителями. Наиболее распространенными нарушениями являются отсутствие ремня безопасности и использование мобильного телефона во время вождения.

В отношении водителей составлено 19 тысяч протоколов по статье 593 КоАП РК “Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, использованию ремней безопасности или мотошлемов, предусмотренных правилами дорожного движения”, почти 9 тысяч протоколов по статье 591 КоАП РК “Использование водителем телефона либо радиостанции при управлении транспортным средством”.

С начала года было задержано 729 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Более тысячи водителей были наказаны за неуважение пешеходов. Более 100 водителей допустили выезд на встречную полосу дороги.

Также привлечено к ответственности 8 тысяч 765 пешеходов, пересекавших дорогу в запрещенном месте.