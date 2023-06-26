Почти 90 сайгаков утонули в реке в Карагандинской области

Фото: пресс-служба Минэкологии

В реке Кулан в Карагандинской области погибли почти 90 сайгаков. Подробности сообщили в министерстве экологии, передаёт BaigeNews.kz.

Туши в воде обнаружил местный житель.

В ходе совместного рейда с участием инспекторов РГКП "ПО "Охотзоопром", сотрудников Карагандинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира и природоохранной полиции Нуринского района в 20 километрах к западу от села Кайнар в реке Кулан обнаружено 86 туш сайгаков.

"На тушах погибших животных имеются следы разложения, что сделало невозможным определение их пола. Следы выстрелов и проколов в верхнем слое кожи не обнаружены (криминальных следов нет)", - уточнили в ведомстве.

Погибшие животные выловлены из воды и вывезены на спецполигон для уничтожения.

Причиной гибели специалисты называют утопление при переправе через реку.