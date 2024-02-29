Почти 90 разыскиваемых уголовных преступников задержали полицейские в Казахстане
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В Казахстане полицейские задержали за неделю 87 разыскиваемых уголовных преступников, в том числе 17– по запросу иностранных коллег, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По словам официального представителя МВД Шынгыса Алекешева, при проведении оперативно-розыскных мероприятий в области Абай задержан находившийся в международном розыске преступник. В 2018 году в Алматы он в составе группы по предварительному сговору совершил убийство. Два его подельника ранее были установлены и осуждены.
В Туркестанской области задержан гражданин Узбекистана при попытке пересечения границы на посту “Жибек жолы”. В 2016 году он вместе с подельником убил троих человек в Московской области РФ.
В Жамбылской области задержан еще один узбекистанец, разыскиваемый правоохранителями соседнего государства за совершение квартирной кражи в особо крупном размере.
В Кызылорде задержан мужчина, который подозревается в похищении человека. По предварительным данным, в 1996 году злоумышленник в составе группы лиц, применив силу и посадив в машину, увез в неизвестном направлении двоих человек. Соучастник преступления ранее был задержан сотрудниками полиции.
В Шымкенте задержали местного жителя, который обещал знакомому поставить бензин по низкой цене, но обманул его и сбежал с почти 18 миллионами тенге.
В Алматинской области задержаны двое мужчин, которые избили и нанесли ножевое ранение иностранному гражданину.
Алекешев отметил, что все преступники водворены в изолятор временного содержания.
Также официальный представитель министерства сообщил, что сотрудники криминальной полиции помимо этого установили местонахождение 53 без вести пропавших лиц.
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