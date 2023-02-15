Почти 83 тысячи казахстанских пенсионеров продолжают работать

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За последние три года в Казахстане на 26,6 процента выросло число работающих пенсионеров старше 65 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz. По итогам третьего квартала 2022 года численность пенсионеров составила 82,7 тысячи человек. Скачок произошёл ещё в 2020 году, когда численность работающих этой возрастной категории увеличилась сразу на 21,7 тысячи - с 65,3 до 87 тысячи человек. За 2021-2022 годы показатели хоть и снизились, но незначительно - всего на 4,4 и 0,6 процента соответственно.

Не исключено, что эти цифры могут быть заниженными. При детализации данных Бюро национальной статистики АСПиР РК по регионам оказалось, что по крайней мере, согласно официальным данным, в ЗКО, Туркестанской области, Астане и Шымкенте работающих пенсионеров старше 65 лет просто не было.

По итогам третьего квартала 2022 года распределение численности работающих пенсионеров старше 65 лет по регионам было неравномерным. Главная тенденция: больше всего казахстанцев этой категории проживало в северных и центральных территориях. Почти половина всех официально учтённых (49 процентов) находилась в Костанайской (20,9 тысячи человек) и Акмолинской (20 тысячи человек) областях. Также значимые показатели зафиксированы в Карагандинской (9,4 тысячи человек), Павлодарской (10,4 тысячи человек) и Северо-Казахстанской (10,8 тысячи человек) областях. Во всех остальных регионах показатели многократно меньше, а самые низкие наблюдались в Кызылординской и Мангистауской областях: лишь 115 и 244 человека соответственно.

Более 75 процента всех работающих пенсионеров в этой возрастной категории трудились в сельском, лесном и рыбном хозяйстве (62,4 тысячи человек). Показатели по всем остальным видам экономической деятельности в сравнении с ними малы. Долю в четыре процента занимали те, кто работает на складах или водителем (более 3,6 тысячи граждан), чуть меньше - три тысячи человек - врачи и другие медработники. В сравнении с "докоронакризисным" 2019 годом число медиков-пенсионеров стало больше на 57,9 процента.

В тысячах измерялась также численность тех, кто продолжает свою трудовую деятельность даже после 65 лет в таких тяжёлых отраслях, как строительство (2,2 тысячи) и промышленность (2,3 тысячи). В 2022 году их было больше, чем до пандемии: на 3,2 и 37,8 процента соответственно.

А вот управленцев в госорганах и работников соцобеспечения, напротив, стало меньше: на 40,4 процента в сравнении с третьим кварталом 2019 года. Впрочем, желающих работать даже после наступления пенсионного возраста среди госслужащих в сравнении с остальными отраслями было немного (либо дело не в желании, а в принудительной отправке на пенсию). В третьем квартале прошлого года их насчитывалось всего 268 человек. Среди них был всего один аким области.

В количественном выражении руководителей высшего звена, законодателей и госслужащих старше 65 лет в стране в прошлом году было всего 58 человек. Общая численность возрастных начальников в РК - чуть больше 1,4 тысячи. В сравнении с 2019 годом их стало в 2,5 раза меньше.

Далеко не все официально работающие пенсионеры старше 65 лет - профессора, акимы и доктора наук, передающие опыт молодому поколению. 67,9 процента, или 56,1 тысячи человек, составили неквалифицированные рабочие, которые имеют совсем другую мотивацию для продолжения "карьеры" на пенсии. Ещё 8,6 процента - фермеры, которые производят продукцию сельского хозяйства на продажу.