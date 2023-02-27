Почти 80 килограммов золота приобрели казахстанцы в январе

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В Национальном банке подсчитали, сколько золота распродали в январе, передаёт BaigeNews.kz.

"2 364 мерных слитка общим весом 79,5 килограмма продано банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами в январе 2023 года", - говорится в сообщении.

Наибольшей популярностью среди покупателей пользуются слитки весом 10 граммов. Их доля от общего объёма продаж составляет 26 процентов – 29 723 штуки.

Далее следуют пятиграммовые слитки – 25 538 штук (22 процента), 100-граммовые – 23 460 штук (20 процентов), 20-граммовые – 23 131 штука (20 процентов) и 50-граммовые – 13 357 штук (12 процентов).

В основном мерные слитки пользуются спросом в Алматы, Астане и Атырау.

Программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения запущена Национальным банком в 2017 году. Всего с начала её действия продано 115 209 золотых слитков общим весом 3,9 тонны.