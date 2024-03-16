Почти 70% студентов колледжей в Казахстане учатся бесплатно

Развитие профессионально-технического образования в Казахстане обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра страны Тамары Дуйсеновой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Как отметила первый вице-министр просвещения Наталья Жумадильдаева, сейчас в стране работает 741 колледж, в которых обучаются 525 тысяч студентов. Почти 70% из них учатся на бесплатной основе. Профильное ведомство провело анализ деятельности учебных организаций и намерено принять меры по профилизации с учетом расположения и спроса региональных рынков труда.

\Фото: primeminister.kz

"Анализ показал, что в организациях ТиПО имеются дублирующие специальности. Больше всего выявлено в городах Алматы, Шымкент и Туркестанской области. В рамках проведенной работы по контролю качества образования отозван ряд лицензий у организаций ТиПО, имеющих малый контингент. Так, в прошлом году 161 колледж лишился лицензий", — отметила Наталья Жумадильдаева.

Согласно Концепции развития рынка труда до 2030 года территория республики поделена на 4 макрорегиона. Стоит задача – подготовить рабочие кадры с учетом специфики каждого из них. В соответствии со спросом каждого макрорегиона будет проводиться профилизация колледжей. В этом году планируется охватить 232 учебных заведения. Также создана рабочая группа по подготовке соответствующих нормативно-правовых актов.

Во время совещания было предложено изменить методику подушевого финансирования ТиПО. По словам председателя правления АО "Финансовый центр" Аскара Ибраимова, данная мера позволит снизить нагрузку на бюджет, стимулировать учебные заведения и активнее привлекать работодателей в деятельность колледжей.

Тамара Дуйсенова отметила важность данных мер и обратила особое внимание на оценку рисков для своевременного реагирования на возникающие вопросы.