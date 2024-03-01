Почти 70 лошадей погибли в области Улытау

Падёж лошадей зафиксировали в Жанааркинском и Улытауском районах близ Каражала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

По словам специалистов, причиной стали неблагоприятные погодные условия. Резкую оттепель сменили сильные морозы. Обледенение пастбищных угодий затруднило выпас лошадей на тебенёвке.

По информации областного управления ветеринарии, погибшие животные не зарегистрированы в электронной базе данных. Официальных обращений от граждан также не поступало.

Чтобы предотвратить дальнейший падёж животных, фермеры расчищают пути к стойбищам, подвозят фураж. А также перегоняют табуны на менее заснеженные территории пастбищ.

Областным акиматом рассматривается вопрос по оказанию поддержки владельцам животных в виде выдачи фуража. Ситуация находится на контроле ответственных служб и министерства сельского хозяйства.

"Если бы владельцы животных страховали свой скот, то могли бы возместить им 80 процентов за счёт бюджета. В данной ситуации владельцев погибших животных не удалось установить. По этой причине возмещение убытков невозможно. Каждый владелец скота несёт индивидуальную ответственность. Нет никаких оснований объявлять чрезвычайное положение по текущей ситуации", - заявил и.о. директора департамента животноводства МСХ РК Баглан Аймурзаев.

Ранее более 100 голов лошадей погибли из-за обледенения пастбищных угодий в Акмолинской области.

Также сообщалось, что погода оставила без кормов скот в Павлодарской области.