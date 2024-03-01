Более 100 лошадей погибли в Акмолинской области из-за обледенения пастбищ

В Акмолинской области текущей зимой погибло более 100 голов лошадей из-за обледенения пастбищных угодий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

"В регионе негативные обстоятельства в виде обильных осадков — дождя со снегом — негативно повлияли на прохождение зимовки. В результате таких погодных условий в некоторых районах области наблюдалось обледенение пастбищных угодий и были факты падежа скота. Среди пострадавших регионов — район Биржан сал, Аккольский, Зерендинский районы и Степногорск. По оперативной информации падёж лошадей в общем составил 117 голов", — сообщили в акимате области.

Аким области Марат Ахметжанов на совещании поручил провести тщательный мониторинг всего поголовья и корма.

"Поручаю акимам районов и городов уделить особое внимание и выработать план-стратегию по обеспечению кормовой базой сельхозживотных, взяв на контроль данные вопросы. Прежде всего, необходимо оказать содействие жителям сёл в предоставлении сена и соломы. Запасов сена должно хватить до наступления весны, чтобы не произошла массовая гибель скота. Мне также стало известно, что табунщики села Мамай района Биржан сал самостоятельно доставляют корм прямо на пастбище, активно выразив свою гражданскую позицию. В Степногорске жители принимают скот в свои дворы. Выражаю благодарность сельчанам", — отметил Марат Ахметжанов.

Аким района Биржан сал Достанбек Есжанов отметил, что падёж лошадей был отмечен только в период сильных морозов в середине февраля.

"На сегодняшний день ситуация полностью стабилизирована. В основном это молодняк 2023 года и ослабленное взрослое поголовье", — подчеркнул он.