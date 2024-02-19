Погода оставила без кормов скот в Павлодарской области
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Зерно в кредит стали выдавать фермерам в Павлодарской области, чтобы те могли прокормить свой скот, передаёт BaigeNews.kz.
Из-за аномальных погодных условий (оттепель и дожди, сменившиеся морозами) на отдельных пастбищах Прииртышья образовался ледяной наст, который создаёт трудности для тебеневки лошадей и выпаса другого скота.
По поручению акима Павлодарской области Асаина Байханова разработана региональная программа помощи животноводам с выдачей через АО "СПК "Павлодар" фуражного зерна в качестве товарного кредита.
Погасить его можно будет до 1 ноября деньгами либо таким же объёмом полученного зерна аналогичного качества. Товарный кредит будет предоставляться без залога и без начисления вознаграждения (процентов).
Основным требованием является выписка из информационной базы ИСЖ (идентификация сельскохозяйственных животных), а также предоставление нотариально удостоверенных гарантий возврата главами/руководителями крестьянских и фермерских хозяйств.
Для получения кредита необходимо обращаться в районные акиматы.
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