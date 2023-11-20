Почти 60 млн тенге потратит акимат Актау на скамейки

В Актау состоялся конкурс на приобретение уличных скамеек на сумму более 59 млн тенге. Об этом сообщается на сайте государственных закупок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Организатором конкурса являлся ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства".

Стоимость одной скамейки составляет 148 497 тенге.

Согласно технической спецификации, подрядчик должен будет установить 400 уличных скамеек в Актау.

"Установка скамеек на твердое покрытие. Полимерпесчаную скамейку со спинкой, длина не менее 200 см, ширина сиденья не менее 65 см, высота сидения не менее 65 см, вес не менее 145 кг. Материал: 100% полимерпесчанный. Все элементы должны быть травмобезопасными, не допускается наличие острых углов, негладких поверхностей. У скамеек должно быть не менее 6 ножек. Срок выполнения работ 30 дней со дня подписания договора. Гарантийный срок на работы не менее 12 месяцев", - говорится в техспецификации.

Также сегодня, 20 ноября, на сайте государственных закупок Республики Казахстан завершится конкурс на приобретение 400 уличных урн на общую сумму 22 403 200 тенге. Стоимость одной урны составляет 56 008 тенге.

Организатором конкурса являлся ГУ "Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства".



