Почти 3,5 миллиона тенге отдала астанчанка мошеннице за освобождение родственника из тюрьмы

Спустя три года астанчанка поняла, что стала жертвой мошенницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мошенница заявила жительнице столицы, что имеет полезные знакомства и может помочь её осужденному родственнику выйти на свободу раньше положенного срока. Астанчанка передала ей три миллиона 370 тысяч тенге и три года ждала благоприятного исхода дела. Затем женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась с заявлением в отдел полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлена 37-летняя женщина, причастная к мошенничеству. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК “Мошенничество”.