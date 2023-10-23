Почти 3,5 миллиона тенге отдала астанчанка мошеннице за освобождение родственника из тюрьмы
Сегодня, 14:23
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Сегодня, 14:23Сегодня, 14:23
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Спустя три года астанчанка поняла, что стала жертвой мошенницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Мошенница заявила жительнице столицы, что имеет полезные знакомства и может помочь её осужденному родственнику выйти на свободу раньше положенного срока. Астанчанка передала ей три миллиона 370 тысяч тенге и три года ждала благоприятного исхода дела. Затем женщина поняла, что стала жертвой обмана и обратилась с заявлением в отдел полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативниками установлена 37-летняя женщина, причастная к мошенничеству. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса РК “Мошенничество”.
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