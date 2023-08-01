Почти 340 тысяч детей пойдут в первый класс в Казахстане

Фото: times.kz

70,7 процента детей выбрали обучение на казахском языке.

Казахстане завершена приёмная кампания для зачисления детей в первый класс, передаёт Baigenews.kz.

Прием документов продолжался четыре месяца – с 1 апреля до 1 августа. За это время казахстанцы подали 377 681 заявление, в первый класс зачислено 339 880 учащихся.



70,7 процента детей выбрали обучение на государственном языке.

Приём документов осуществлялся через электронное правительство еgov.kz и информационные системы местных исполнительных органов.

Высокие показатели по приёму детей в первый класс зафиксированы в Шымкенте (99,3 процента), Павлодарской (97,6 процента) и Восточно-Казахстанской (96,6 процента) областях.