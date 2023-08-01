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times.kz Сегодня, 12:18
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Сегодня, 12:18
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Фото: times.kz

Почти 340 тысяч детей пойдут в первый класс в Казахстане

70,7 процента детей выбрали обучение на казахском языке.

Казахстане завершена приёмная кампания для зачисления детей в первый класс, передаёт Baigenews.kz.

Прием документов продолжался четыре месяца – с 1 апреля до 1 августа. За это время казахстанцы подали 377 681 заявление, в первый класс зачислено 339 880 учащихся.

70,7 процента детей выбрали обучение на государственном языке.

Приём документов осуществлялся через электронное правительство еgov.kz и информационные системы местных исполнительных органов.

Высокие показатели по приёму детей в первый класс зафиксированы в Шымкенте (99,3 процента), Павлодарской (97,6 процента) и Восточно-Казахстанской (96,6 процента) областях.

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Сегодня, 12:18
387
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