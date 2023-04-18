Почти 3 тысячи грузовиков со снегом вывезли с улиц Астаны за ночь

Фото: Акимат г. Астаны

По данным акимата столицы, в ночь с 17 на 18 апреля из города вывезли более 42 тысяч кубометров снега или 2 894 рейса, передаёт BaigeNews.kz.

Также с утра улицы и дороги города от снега и наледи очищают 2 239 дорожных рабочих и свыше тысячи единиц спецтехники.

Всего за весь зимний период из города вывезено более четырех миллионов кубометров снега, что равно объему более 323 тысяч большегрузов.

Напомним, только за выходные в Астане выпал объем снега, в 1,5 раза превышающий месячную норму.