Почти 20 стройкомпаний наказали за вынос грязи на улицы Астаны
Сегодня, 17:42
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Сегодня, 17:42Сегодня, 17:42
117Фото: акимат Астаны
18 стройкомпаний наказали в Астане. Сотрудники Управления контроля и качества городской среды совместно со специалистами районных акиматов выявили ряд нарушений на возводимых объектах, передаёт BaigeNews.kz.
Стройки проверили на наличие пункта мойки колёс, твёрдого примыкания к основному дорожному полотну ограждений.
В итоге замечания выявили на 88 объектах.
Природоохранная полиция Астаны за нарушение правил благоустройства, в том числе за ненадлежащее состояние ограждений, привлекла к административной ответственности 18 строительных компаний. На сегодня все выявленные замечания устранены.
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