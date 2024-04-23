Почти 20 стройкомпаний наказали за вынос грязи на улицы Астаны

18 стройкомпаний наказали в Астане. Сотрудники Управления контроля и качества городской среды совместно со специалистами районных акиматов выявили ряд нарушений на возводимых объектах, передаёт BaigeNews.kz.

Стройки проверили на наличие пункта мойки колёс, твёрдого примыкания к основному дорожному полотну ограждений.

В итоге замечания выявили на 88 объектах.

Природоохранная полиция Астаны за нарушение правил благоустройства, в том числе за ненадлежащее состояние ограждений, привлекла к административной ответственности 18 строительных компаний. На сегодня все выявленные замечания устранены.