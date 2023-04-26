Почему вместе с Масимовым не осудили Самата Абиша, объяснили политологи

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Два дня назад бывшего главу КНБ Карима Масимова приговорили в 18 годам лишения свободы по нескольким статьям, включая государственную измену. Трое его бывших заместителей – Ануар Садыкулов, Даулет Ергожин и Марат Осипов получили по 16, 15 и три года заключения. После чего в соцсетях казахстанцы стали бурно обсуждать эту новость. Одни возмутились недостаточной суровостью наказания, другие же задались вопросом, почему в списке осуждённых не оказалось четвёртого зама Масимова, племянника Н. Назарбаева Самата Абиша. Корреспондент BaigeNews.kz узнал мнения известных казахстанских политологов на этот счёт.

По мнению Замира Каражанова, лишение свободы на 18 лет - это далеко не маленький срок.

"Надо учитывать то, что Масимов уже в преклонном возрасте, и через 18 лет, когда он выйдет на свободу, он будет в глубоко преклонном возрасте. Так что я не думаю, что это мягкое наказание, оно достаточно суровое. Тем более надо брать практику предыдущих судебных решений. У нас были случаи, когда людей привлекали к ответственности за коррупцию. Насколько я знаю, наказание колебалось в районе 8-11 лет. Здесь всё таки человека обвиняют по достаточно серьёзной статье - захват власти. И конечно, здесь срок гораздо больше, чем за преступление, которое касается коррупции. Но тем не менее, я думаю, что это достаточно серьёзное наказание для Масимова", - сказал политолог, - "Насколько я знаю, такие сроки не все благополучно проживают. Поэтому я думаю, что наказание было достаточно адекватное, и оно исходит из практики Казахстана. А те люди, которые говорят, что это было мягкое наказание, скорее всего ссылаются на советский судебный опыт".

По его словам, в советское время за подобное преступление предусматривалась исключительная мера - человека приговаривали к смертной казни.

"В Казахстане ещё в прошлом году, когда принимали новую Конституцию на референдуме, исключили смертную казнь в качестве одной из мер наказания за преступления. Мы живём немного в другой правовой системе. Это не советский опыт", - заявил политолог.

Что касается отсутствия Самата Абиша в числе подсудимых, Каражанов прежде напомнил, что в прошлом году был отменён "закон о первом президенте". И все его родственники утратили иммунитет перед законом.

"Действительно, Карим Масимов был председателем КНБ, но это же ещё не значит, что всё его окружение теперь участвовало в его заговоре. Там могли участвовать не только представители КНБ, но и любые лица, которых мог привлекать Масимов для этого дела. Естественно, возникает вопрос, был ли среди них племянник президента. Вполне возможно, что его там просто не было", - говорит политолог.

По его словам, многое определял ход самого расследования.

"Если бы были доказательства его участия, то это одно дело. Но если не было, то за что привлекать этого человека? Только за то, что он работал с Каримом Масимовым? Это, конечно, абсурдная логика. Потому что всё таки преступления определяются какими-то фактами. Скорее всего, не было никаких оснований привлекать его к ответственности по делу о насильственном захвате власти. Этими мерами и руководствовало следствие", - пояснил Каражанов.

Политолог также отметил, что в последнее время родственники бывшего президента стали часто фигурировать в новостных сообщениях.

"Мы часто читаем о том, что у этих людей изымается какая-то собственность, имущество, которое было приобретено в годы правления первого президента. Такие решения принимаются действительно на основании закона. Потому что у нас государство не может просто изымать какое-то имущество, только на основании того, что кто-то является родственником кому-то", - сказал он.

Но при этом, не было ни одного случая, когда этих людей, у которых изымалось имущество, привлекали к ответственности:

"Но здесь я думаю, что всё таки имеет место какая-то сделка. Вполне возможно, что этим людям объяснили или дали понять, что надо будет просто вернуть эту собственность добровольно. Потому что если эти люди начнут оспаривать какое-то решение, то в этом случае государство начнёт принимать меры по привлечению их к ответственности. Я думаю, что этот фактор и объясняет то, почему племянник экс-президента не фигурирует в числе обвиняемых, и с другой стороны, почему родственников бывшего президента до сих пор не привлекали к ответственности. Это просто было мировое соглашение", - считает он.

Другой политолог Талгат Калиев заявил, что не был знакомым с материалами уголовного дела. Поэтому ему трудно давать оценку качеству проведённого расследования, равно как и сомневаться в его объективности. На это нет никаких оснований, считает он.

"Мера наказания определяется исходя из предусмотренных в соответствующих статьях Уголовного кодекса вариантов за вменяемые обвиняемым преступления. С этой точки зрения, у суда достаточно ограничено поле для манёвра. Со своей стороны считаю некорректным давать оценку решению суда. В любом цивилизованном обществе суд является признанной последней инстанцией, и с принятым им решением принято соглашаться, вне зависимости от того, устраивает оно или нет. Что касается Самата Абиша, то вопрос о его причастности или непричастности к событиям определяют органы следствия", - сказал Калиев.

Ранее директора Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев опубликовал пост на своём аккаунте в Facebook, где рассказал о знакомстве с Каримом Масимовым и о том, как бывший глава КНБ якобы предлагал ему высокую должность и обещал "генеральские погоны".



