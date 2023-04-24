Приговор Кариму Масимову вынесли в Астане

Фото: пресс-служба суда

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны оглашён приговор по уголовному делу в отношении экс-председателя КНБ РК Карима Масимова и его заместителей Садыкулова, Ергожина и Осипова, передаёт BaigeNews.kz.

Дело рассмотрено под грифом "Совершенно секретно".

Масимов и Садыкулов обвинялись в государственной измене (часть 1 статьи 175 УК), насильственном захвате власти в РК (часть 3 статьи 179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (пункт 3 части 4 статьи 362 УК).

Ергожин - в насильственном захвате власти в РК (часть 3 статьи 179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (пункт 3 части 4 статьи 362 УК).

Осипов - в превышении власти и должностных полномочий (часть 3 статьи 362 УК).

"Масимов К. признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путём частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - сообщили в суде.

Садыкулову назначили наказание в виде 16 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Ергожин будет отбывать 15 лет лишения свободы. Его также пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе.

Осипов признан виновным по части 3 статьи 362 УК РК, и ему назначено наказание – три года лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе.

Все четверо лишены званий генералов и государственных наград.

В доход государства взыскано свыше 10 миллиардов тенге и 24 миллиона долларов.

Приговор не вступил в законную силу.