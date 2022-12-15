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Почему в Казахстане разрешили легализацию праворульных автомобилей, рассказали в МВД
Праворульные автомобили можно будет легализовать в Казахстане. Почему в МВД приняли такое решение, рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции Кайсар Султанбаев на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, в стране насчитывается более 20 тысяч автомобилей с праворульным управлением.
"В основном эти машины завезены нашим же населением, которое сегодня не может себе позволить более дорогие автомобили. Вы сами знаете, что праворульные авто стоят гораздо дешевле, чем леворульные. Тем более, если учесть их количество, сама суть легализации была в помощи этой категории лиц. Глава государства пошёл на встречу своему народу. Ведь за счёт этих автомобилей кормят свои семьи, зарабатывают на жизнь. Поэтому было принято такое решение, чтобы создать условия для людей", - сказал он.
Ранее в Комитете административной полиции МВД рассказали о том, какие автомобили не подпадают под легализацию, когда начнётся легализация, и на какой период она продлится.
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