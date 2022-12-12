В МВД рассказали, можно ли легализовать в Казахстане праворульные автомобили

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В Комитете административной полиции МВД рассказали о легализации иностранных автомобилей, ввезённых в Казахстан из ЕАЭС до первого сентября 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Напомним, о проведении разовой легализации иностранных автомобилей объявил Глава государства в Послании народу первого сентября.

В настоящее время вносятся необходимые изменения в законодательство. Парламентом уже приняты первые поправки в Налоговый кодекс, в части установления ставки сбора за первичную регистрацию автомобилей, подпадающих под легализацию, в размере 200 тысяч тенге. Одновременно в рамках второго законопроекта вносятся поправки в Экологический кодекс, отменяющие для них утилизационный платёж. Кроме того, в МВД разрабатывается проект постановления Правительства, определяющий порядок, условия и сроки проведения легализации. Указанный проект 29 ноября разместили на официальном сайте МВД для публичного обсуждения.

Какие автомобили не подпадают под легализацию: автомобили, находящиеся в розыске и не прошедшие таможенную очистку, а также ввезенные после первого сентября 2022 года.

Когда начнётся легализация иностранных автомобилей и на какой период она продлится: легализация начнётся после введения в действие необходимых законодательных изменений и принятия соответствующего постановления Правительства. При этом провести легализацию планируется в течение полугода.

Как будет определяться дата въезда автомобиля в Казахстан: дата въезда будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ. Сегодня этот процесс полностью автоматизирован. При отсутствии сведений о ввозе транспортного средства в ПС дата фактического нахождения автомобиля в РК будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования.

Смогут ли граждане в рамках легализации поставить на казахстанский учет “праворульные” автомобили: Глава государства обозначил два критерия для легализации: первый – автомобили не должны находиться в розыске, второй – пройти таможенную "очистку". Если указанные автомобили будут соответствовать им, то препятствий для их регистрации не будет.

Будут ли ограничения для легализации автомобилей по году их выпуска и экологическому классу: требования по возрасту и экологическому классу к автомобилям, подлежащим легализации, предъявляться не будут.

Будет ли распространяться легализация на "армянские" автомобили, которые были временно зарегистрированы в Казахстане с выдачей им "жёлтых" номеров: "армянские" автомобили, которые были временно зарегистрированы в нашей стране, также подпадают под легализацию. Их таможенное декларирование не требуется, так как с первого января 2023 года они признаются товарами Евразийского экономического союза.

Сколько нужно будет заплатить за легализацию: основной платёж – это сбор за первичную регистрацию, который составит 200 тысяч тенге. К остальным платежам относятся пошлины за техпаспорт и госномер, за них необходимо будет уплатить еще 13 171 тенге (с первого января 2023 года сумма платежа за госномер и техпаспорт незначительно изменится, так как пошлины рассчитываются в зависимости от МРП).

Как будет проходить процесс легализации: заявление на легализацию можно будет подать через портал "Электронного правительства" или путём личного обращения в СпецЦОН. После проверки представленных документов и транспортного средства по базам розыска автомобиль предоставляется на пункт осмотра при СпецЦОНе для сверки номерных агрегатов. Затем уплачиваются первичный сбор в размере 200 тысяч тенге, госпошлины за техпаспорт и госномер, а также если требуются – таможенные пошлины. После утверждения регистрации владельцу автомобиля будет выдан казахстанский техпаспорт и госномер.

В МВД объяснили, что министерство не располагает информацией, сколько автомобилей в Казахстане будут легализованы в рамках кампании, но назвали примерное количество автомобилей, подпадающих под критерии.