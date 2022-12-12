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  • В МВД рассказали, можно ли легализовать в Казахстане праворульные автомобили
polisia.kz Сегодня, 09:14
229
Сегодня, 09:14
229
Фото: polisia.kz

В МВД рассказали, можно ли легализовать в Казахстане праворульные автомобили

В Комитете административной полиции МВД рассказали о легализации иностранных автомобилей, ввезённых в Казахстан из ЕАЭС до первого сентября 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Напомним, о проведении разовой легализации иностранных автомобилей объявил Глава государства в Послании народу первого сентября.

В настоящее время вносятся необходимые изменения в законодательство. Парламентом уже приняты первые поправки в Налоговый кодекс, в части установления ставки сбора за первичную регистрацию автомобилей, подпадающих под легализацию, в размере 200 тысяч тенге. Одновременно в рамках второго законопроекта вносятся поправки в Экологический кодекс, отменяющие для них утилизационный платёж. Кроме того, в МВД разрабатывается проект постановления Правительства, определяющий порядок, условия и сроки проведения легализации. Указанный проект 29 ноября разместили на официальном сайте МВД для публичного обсуждения.

  • Какие автомобили не подпадают под легализацию: автомобили, находящиеся в розыске и не прошедшие таможенную очистку, а также ввезенные после первого сентября 2022 года.
  • Когда начнётся легализация иностранных автомобилей и на какой период она продлится: легализация начнётся после введения в действие необходимых законодательных изменений и принятия соответствующего постановления Правительства. При этом провести легализацию планируется в течение полугода.
  • Как будет определяться дата въезда автомобиля в Казахстан: дата въезда будет определяться по базам данных Пограничной службы КНБ. Сегодня этот процесс полностью автоматизирован. При отсутствии сведений о ввозе транспортного средства в ПС дата фактического нахождения автомобиля в РК будет определяться по дате первого оформления полиса автострахования.
  • Смогут ли граждане в рамках легализации поставить на казахстанский учет “праворульные” автомобили: Глава государства обозначил два критерия для легализации: первый – автомобили не должны находиться в розыске, второй – пройти таможенную "очистку". Если указанные автомобили будут соответствовать им, то препятствий для их регистрации не будет.
  • Будут ли ограничения для легализации автомобилей по году их выпуска и экологическому классу: требования по возрасту и экологическому классу к автомобилям, подлежащим легализации, предъявляться не будут.
  • Будет ли распространяться легализация на "армянские" автомобили, которые были временно зарегистрированы в Казахстане с выдачей им "жёлтых" номеров: "армянские" автомобили, которые были временно зарегистрированы в нашей стране, также подпадают под легализацию. Их таможенное декларирование не требуется, так как с первого января 2023 года они признаются товарами Евразийского экономического союза.
  • Сколько нужно будет заплатить за легализацию: основной платёж – это сбор за первичную регистрацию, который составит 200 тысяч тенге. К остальным платежам относятся пошлины за техпаспорт и госномер, за них необходимо будет уплатить еще 13 171 тенге (с первого января 2023 года сумма платежа за госномер и техпаспорт незначительно изменится, так как пошлины рассчитываются в зависимости от МРП).
  • Как будет проходить процесс легализации: заявление на легализацию можно будет подать через портал "Электронного правительства" или путём личного обращения в СпецЦОН. После проверки представленных документов и транспортного средства по базам розыска автомобиль предоставляется на пункт осмотра при СпецЦОНе для сверки номерных агрегатов. Затем уплачиваются первичный сбор в размере 200 тысяч тенге, госпошлины за техпаспорт и госномер, а также если требуются – таможенные пошлины. После утверждения регистрации владельцу автомобиля будет выдан казахстанский техпаспорт и госномер.

В МВД объяснили, что министерство не располагает информацией, сколько автомобилей в Казахстане будут легализованы в рамках кампании, но назвали примерное количество автомобилей, подпадающих под критерии. 

"Нами установлено, что всего на период до первого сентября текущего года было оформлено чуть более 300 тысяч полисов автострахования на иностранные автомобили. Наибольшее количество автостраховок оформлено на автомобили, прибывшие из Российской Федерации. Их порядка 260 тысяч, Кыргызстана – 25,5 тысячи и Армении – 18 тысяч", - рассказал исполняющий обязанности председателя КАП МВД Кайсар Султанбаев. 

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#легализация #автомобиль #МВД
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:14
229
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