Почему сирены включили после землетрясения, объяснили в ДЧС Алматы

Глава ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев опроверг информацию о том, почему сирены прозвучали после подземных толчков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

"Сирены были запущены не после землетрясения, а буквально во время подземных толчков. Сирена запускается для того, чтобы привлечь внимание жителей. Этот знак означает: "Внимание всем". Сирены идут с речевым сопровождением с помощью громкоговорящих установок, их у нас в городе свыше 700. Также осуществляли перехват теле- и радиоканалов. Услышав сирену, вы должны обратить внимание", - сказал Атыгаев на брифинге.

Начальник департамента по предупреждению чрезвычайных ситуаций МЧС РК Рустамбек Амрин сообщил, что сирена в первую очередь призывает жителей к вниманию, так как некоторые могут не знать о ЧС.

"Это один из элементов. Было и SMS-оповещение. Сразу поясню, что сообщения жителям поступают не одномоментно, а с определённым интервалом. Порядка 400 сообщений в секунду отправляются на 2,5 миллиона номеров, это тоже требует немного времени. Поэтому просим относиться с пониманием. Кому-то сообщение приходит через 10 минут, а кому-то через час. Но мы от этого отказаться тоже не можем", - сказал он.

ДЧС совместно с акиматом рассматривает вариант с push-уведомлениями, они будут моментально сообщать жителям о той или иной угрозе. Проект сейчас в работе.