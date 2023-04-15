Почему Президент заговорил о нейросетях и искусственном интеллекте

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На днях в Казахстане отметили профессиональный праздник работников сферы науки. Той отрасли, которая, по мнению главы государства, больше не должна оставаться на задворках государственной политики. Отныне развитие науки будет таким же ключевым направлением работы правительства, как например, образование и здравоохранение, передаёт BaigeNews.kz.

Новый жизненный уклад

Логика Президента понятна. Исторически наука является ключом к комплексному развитию, поскольку все достижения человечества возможны благодаря знаниям. Сегодня, в эпоху передовых технологий, прогресс невозможен без науки. Развитие науки является одним из важнейших направлений государственной политики.

Как справедливо отмечает Касым-Жомарт Токаев, научная сфера превратилась в гигантскую индустрию с финансовыми оборотами в миллиарды долларов. Стоимость крупных технологических корпораций достигла триллиона долларов. К подлинно революционным процессам привело появление нейросетей и искусственного интеллекта. Уже видны контуры нового жизненного уклада.

В этих словах главы государства раскрыт масштаб грандиозности науки. Большинство из нас ожидали эти изменения, как минимум, через 20-30 лет, а некоторые даже не предполагали, что такое может произойти вообще. Успевать за этим потоком — означает буквально творить историю.

Но, к сожалению, в нашей стране науке ранее слишком долго не уделяли должного внимания. Это привело к накоплению множества нерешенных вопросов, из-за чего мы отстаем от других стран. Чтобы стать процветающей страной, нам нужно восполнить этот пробел.

Для решения проблемы по поручению Президента был создан Национальный совет по науке и технологиям, который стал основной структурой, вырабатывающей рекомендации по приоритетам государственной политики в области науки.

Ощутимые изменения в этой сфере начали происходит только за последние годы. В частности, существенно выросли объемы и улучшены механизмы государственного финансирования исследований. Увеличено финансирование науки с 89 млрд тенге в 2020 году до 160 млрд тенге в текущем году. Планируется дальнейшее увеличение финансирования до 240 млрд тенге к 2025 году. Заработная плата ученых в прошлом году была увеличена в два раза. В этом году – на 20%, а также в последующие годы – ещё по 20%. Доля коммерциализации проектов выросла до 27%.

Увеличение финансирования науки не только обеспечит необходимый уровень поддержки научных исследований, но также является важным фактором в привлечении и удержании квалифицированных ученых и специалистов в стране.

27 марта главой государства был подписан документ, направленный на повышение статуса науки в Казахстане. В соответствии с этим документом Национальная академия наук РК была переименована в некоммерческое акционерное общество, которое на сегодняшний день является высшей научной организацией страны.

Увеличилось количество специалистов, которые проходят стажировку в ведущих научных центрах мира. Для молодых учёных выделяется до 1000 грантов. Сфера науки стала более привлекательной для молодежи. Доля молодых учёных до 40 лет увеличилась с 38% в 2020 году до 46% в настоящее время.

Уменьшение бюрократической нагрузки и повышение зарплат ученых приводит к увеличению времени, которое они могут посвятить научным исследованиям. Количество квалифицированных научных работников, проводящих важные и востребованные исследования, растет, и их результаты публикуются в престижных международных журналах.

Одним из важных достижений казахстанской науки последних лет является разработка первой в мире "живой" вакцины против COVID-19. Годом ранее были разработаны инактивированная вакцина QazCovid-in и субъединичная вакцина (QazCovid B) против COVID-19. Не случайно именно разработчик QazVac Кунсулу Закарья на этой неделе возглавила обновленную Академию наук Казахстана.

Интеграция в экономику

За последние пять лет расходы на науку в стране выросли на 60%, но доля науки в ВВП снизилась до 0,13%, что указывает на проблемы с ее интеграцией в экономику. Большинство затрат на науку в стране (70%) приходится на бюджетные средства, но наблюдается перекос в финансировании направлений науки: 82% средств выделяется на фундаментальные и прикладные исследования, в то время как всего 18% – на опытно-конструкторские работы. Да и в стране крайне мало современных наукоемких производств.

Поэтому существует уверенность, что Казахстан должен изменить свою модель развития науки и сделать ее интегральной частью экономики. Для этого необходимо пересмотреть систему планирования и управления, увеличить спрос на НИОКР со стороны бизнеса, привлечь молодых кадров, а также развивать наукоемкие производства. Например, в Китае все важные решения проходят научную экспертизу и действует концепция научно-обоснованного общества.

В Казахстане недавно была принята новая Концепция развития науки и высшего образования до 2029 года. Она нацелена на то, чтобы сделать науку открытой и конкурентоспособной. Чтобы достичь этой цели, необходимо разработать отдельный закон о науке и технологической политике, который закрепит новые подходы к развитию науки и усилит взаимосвязь научно-технологической и экономической политики государства. Такой закон поможет создать условия для более успешной интеграции науки и бизнеса, что, в свою очередь, приведет к развитию новых наукоемких производств и повышению экономической эффективности научных разработок.

Для того чтобы стимулировать вложения бизнеса в науку, в Казахстане необходимо внедрить налоговые льготы и инвестиционные преференции в виде так называемых "супервычетов". Это предложение базируется на успешном опыте других стран, таких как Сингапур, Китай и Южная Корея. Такие льготы должны предоставляться предпринимателям, финансирующим НИОКР и развитие научных центров. Это поможет привлечь больше инвестиций в научные исследования и разработки, а также создать новые рабочие места для специалистов в наукоемких отраслях.

Уталить кадровый голод

Также не следует забывать, что университеты и научно-исследовательские институты являются важными центрами развития науки. Для системного развития университетской науки в регионах будет создана широкая сеть научных учреждений, включая технопарки, инжиниринговые хабы и лаборатории, учитывая при этом локальные особенности и приоритеты научно-технологического и экономического развития. Также планируется увеличение количества исследовательских университетов и открытие филиалов новых ведущих зарубежных вузов.

И идея Касым-Жомарта Токаева о необходимости обеспечения устойчивого финансирования университетов путем разработки закона о фондах целевого капитала имеет большое значение. Он отмечает важность увеличения финансирования науки из всех возможных источников, включая обязательные инвестиции недропользователей в НИОКР. Для этого предлагается централизовать указанные расходы добывающих компаний.

Кроме того, в стране предлагается проводить анализ эффективности работы НИИ и улучшать подходы к их работе, чтобы они стали привлекательными для молодых ученых.

И самое главное – подготовка научных кадров. В настоящее время докторанты являются основной силой, движущей научные исследования в университетах. Однако они составляют менее 1% от общего числа учащихся в высших учебных заведениях.

Президент поручил уполномоченным органам довести набор в докторантуру до пяти тысяч. Наряду с этим, глава государства считает необходимым последовательно повышать статус казахстанских ученых, усиливать их социальную защищенность. С этой целью нужно увеличить в 1,5 раза доплату за ученые степени и звания сотрудников вузов и научных организаций.

В итоге, мы понимаем, что развитие науки требует серьезных преобразований. Казахстану нужно сделать науку важной частью экономики, не боясь при этом брать зарубежный опыт.

Когда Nokia объявила о прекращении продаж мобильных телефонов, не закрыться этой компании помог свой научный институт, который позволил переключиться на другие научные разработки, одним из которых является системы 5G-связи. Поэтому наука — это идея, а бизнес — реализация. Страна, придерживающая такого принципа способна модернизировать любую сферу своей экономики.