Почему посинела Усолка: экологи Павлодара нашли причину

Вода в реке Усолка в Павлодаре вдруг стала неестественного синего цвета. В департаменте экологии назвали причину аномалии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информагентство "Наша жизнь".

"Пришли к выводу, что это неизвестные слили в Усолку флуоресцентную краску, из-за чего вода и посинела", - сказал на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций замруководителя департамента экологии по Павлодарской области Магзум Кукумбаев.

По его словам, вначале было опасение, что вода изменила цвет из-за медного купороса. Но взятые пробы, которые исследовали сразу в трёх лабораториях, эту версию опровергли. Поскольку превышения ПДК по тяжёлым металлам в воде обнаружено не было. Микробиологический анализ также показал, что всё в норме.

Высказывалось также предположение, что в реку могли слить мыльную воду с самодельного пирса, расположенного в 500 метрах выше по течению. Но и оно не нашло подтверждения. При этом промышленных предприятий или СТО, АЗС в старице Усолки нет. Следов слива с ассенизаторских машин обнаружено не было.

"Флуоресцентная краска как раз и не имеет ни запаха, ни токсичного воздействия на окружающую среду. При этом обладает большим светоотражающим эффектом", — заключил Кукумбаев.

Он отметил, что материалы исследований переданы в местную полицейскую службу, чтобы все-таки установить причастных к сбросу краски в Усолку.