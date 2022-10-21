Почему очень мало мужчин-воспитателей в детских садах, рассказал британский профессор

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Как решить проблему по привлечению, удержанию и профессиональному развитию мужчин в области дошкольного обучения и воспитания рассказал Саймон Браунхилл, профессор Бристольского университета, на педагогическом форуме в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"Когда мы думаем о мужчинах, работающих в области дошкольного обучения, мы понимаем, что их очень трудно привлечь. Очень трудно удержать и развивать их в этом секторе, а также приумножить опыт, которым они обладают", - считает он.

По словам профессора, существует целый ряд причин, по которым мужчины предпочитают не работать в этом секторе. Во-первых, из-за того, что такая работа плохо оплачивается, обладает низким статусом, а также из-за страха быть обвинённым в жестоком обращении с детьми.

Однако есть много преимуществ в том, чтобы мужчины работали в сфере дошкольного обучения, считает он.

"Для многих детей, у которых нет контакта с отцами, или чья дисциплина может быть плохой, или чья способность взаимодействовать с мужчинами оставляет желать лучшего, очень полезно иметь мужчин в секторе дошкольного образования для поддержки и развития этих детей. Потому что они - будущее Казахстана. Нам нужно, чтобы и мужчины, и женщины работали в этой сфере. Например, мужчины могут служить отцовскими фигурами для тех детей, у которых в жизни нет отца или у которых нет сильной отцовской фигуры", - отметил эксперт.

По его мнению, привлечение большего числа мужчин позволяет образованию быть смешанным по признаку пола на рабочем месте, а не основываться только на женщинах.

"Мужчины могут придать раннему образованию заметный статус. Считается, что воспитатели детских садов не пользуются большим уважением. Нам нужно придать ему статус. Привлекая больше мужчин, мы надеемся, что люди встанут и скажут, какое же это невероятное время в жизни ребёнка и как важно получать образование как от мужчин, так и от женщин", - подчеркнул он.

По данным его исследований, в среднем по миру мужчины занимают в этом секторе образования всего три процента. В некоторых странах он выше, например, в Норвегии. В таких странах как Польша мужчин совсем нет в дошкольном обучении. В Казахстане 99,9 процента воспитателей в детских садах - женщины.