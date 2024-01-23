Почему не стоит ехать на АЗС при землетрясении, объяснили специалисты

Жители Алматы после того, как ощутили сильное землетрясение, массово направились на автозаправочные станции. Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев рассказал, почему не стоит этого делать, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Даулет Сарсенбаев считает, что населению нужно понять, что убивает не землетрясение, убивают разрушение и вторичные факторы – пожары, обвалы зданий, сели и оползни.

"Как мы можем спасти жизни наших граждан и свои собственные жизни? Когда мы будем знать правила действия во время землетрясения? Начинать нужно прежде всего с себя. Не дай бог, условно, произошло разрушительное землетрясение, вторичные факторы - взрывы, пожары. Почему-то наши граждане не доверяют данным из официальных источников", - недоумевает директора центра.

Также он призвал граждан доверять только официальным организациям - ДЧС, службе спасения, местным исполнительным органам.

"Люди должны доверять специалистам, которые занимаются своим делом, а не соседским чатам. Наша задача совместно с журналистами доносить до граждан официальные данные. В обществе необходимо воспитывать культуру реагирования на чрезвычайные ситуации", - сказал Даулет Сарсенбаев.

Напомним, жители Алматы поделились в социальных сетях видеозаписями, на которых запечатлены длинные ряды машин возле автозаправочных станций. В полиции Алматы заявили, что заторов в городе нет, но признали скопление авто возле АЗС.