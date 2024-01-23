Пробки образовались возле АЗС в Алматы

В полиции Алматы прокомментировали ситуацию на дорогах города, сложившуюся ночью 23 января, передаёт BaigeNews.kz.

Жители Алматы делятся в социальных сетях видеозаписями, на которых запечатлены длинные ряды машин возле автозаправочных станций.

В полиции Алматы заявили, что заторов в городе нет, но признали скопление авто возле АЗС.