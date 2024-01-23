Пробки образовались возле АЗС в Алматы
Сегодня, 02:25
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Сегодня, 02:25Сегодня, 02:25
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В полиции Алматы прокомментировали ситуацию на дорогах города, сложившуюся ночью 23 января, передаёт BaigeNews.kz.
Жители Алматы делятся в социальных сетях видеозаписями, на которых запечатлены длинные ряды машин возле автозаправочных станций.
В полиции Алматы заявили, что заторов в городе нет, но признали скопление авто возле АЗС.
"Скопление транспорта наблюдается у автозаправочных станций. Дорожное движение по направлением север-юг-восток-запад осуществляется в штатном режиме. Полиция Алматы призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД", — говорится в сообщении ДП Алматы.
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