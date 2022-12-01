Почему не работал интернет в день незаконного митинга в Астане, объяснил Мусин

Фото: primeminister.kz

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин объяснил, почему 27 ноября в Астане пропал интернет, передает BaigeNews.kz.

"В этот день, около 9 вечера, Гостехническая служба предоставляла соответствующую информацию. Согласно этой информации, на подконтрольном им интернет-шлюзе, в связи с происшествиями на электросетях, подведенных к этому шлюзу, подача энергии прекратилась, и шлюз перестал работать. Когда подача электроэнергии была восстановлена и шлюз и другая аппаратура были запущены, интернет начал работать", - сообщил он.

По его словам, можно было установить бесперебойное питание чтобы было автоматическое переподключение.

"Все операторы сегодня, по закону, обязаны предоставлять услуги интернета через так называемые интернет-шлюзы, то есть точки обмена трафиком. Эти все устройства - точки обмена трафиком - это ответственность ГТС. И вот если с этим интернет-шлюзом что-то случилось, соответсвенно передача трафика будет страдать или вообще может быть отключена. Поэтому тут не зависит от оператора. Тут засвистело, наверное, от устройства установленного ГТС. Это я исхожу из информации, которая ими была предоставлена", - прокомментировал Мусин.

Он отметил, что Гостехническая служба уже запланировала необходимые работы, чтобы в следующие разы переподключение на другие источники бесперебойного питания происходило моментально, и это не занимало длительное время.