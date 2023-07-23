Почему "кофе 3 в 1" пить вредно, рассказали учёные

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Многие люди пьют "кофе 3 в 1", который стоит дешевле классического напитка и готовится за несколько секунд — нужно просто высыпать порошок в чашку и залить его кипятком. Учёные объяснили, почему "кофе 3 в 1" считается вредным и его нельзя пить, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на HiNews.

На самом деле, состав кофе в пакетиках не так прост. В их составе в первую очередь указывается сахар, и неспроста — по данным Росконтроля, в зависимости от марки, в кофе 3 в 1 содержится от 42 до 72% сахара. Далее в списке числятся сливки, но это не натуральный продукт, потому что для увеличения срока годности его изготавливают из пальмового масла.

Кофеина в таких пакетиках меньше всего — у некоторых производителей кофе стоит на последнем месте в составе. В итоге получается, что кофе "3 в 1" преимущественно состоит из сахара и пальмового масла, а самого кофе в нем очень мало. Кроме того, в составе можно найти такие добавки, как E331, E340, E471 и так далее — они нужны для того, чтобы отрегулировать кислотность напитка, добавить в него молочный белок и улучшить консистенцию.

Регулярно пить кофе в пакетиках однозначно не рекомендуется — по информации Livestrong, если в доме нет кофемашины, лучше обойтись растворимым кофе без добавок, а потом положить в чашку сахар по вкусу и налить молока.

Вредность кофе 3 в 1 в первую очередь обусловлена наличием большого количества сахара — некоторые производители не жалеют его для того, чтобы скрыть плохой вкус напитка. О том, что избыточное количество сахара способно привести к развитию диабета и ожирения уже знают все, потому что об этом говорят со всех щелей. Но есть и новые научные исследования, в ходе которого было выяснено, что сахар способен снизить интеллектуальные способности, во много раз увеличить вероятность развития болезни Альцгеймера и даже вызвать воспаление мозга.

Также вред кофе 3 в 1 обосновывается наличием в нем пальмового масла. На самом деле, это очень спорный ингредиент — он может быть как разрушительным, так и приносить пользу. Некоторые специалисты считают, что пальмовое масло может вызвать ожирение и даже стать причиной рака — в 2016 году выяснилось, что при нагревании оно действительно выделяет опасные вещества. Однако, растительный жир хорошо влияет на умственные способности человека, может помогать для профилактики витамина А и имеет другие полезные свойства — о его пользе для мозга ученые объявили в 2011 году.

Если кофе 3 в 1 не бодрит человека, причина понятна — в нём мало кофеина. Пить его в больших количествах для получения эффекта глупо, потому что вместо этого можно купить растворимый кофе или сходить в ближайшую кофейню. Если пить кофе в пакетиках очень много, вред от сахара и пальмового масла не заставят себя долго ждать. Примечательно, что они будут вредить незаметно до тех пор, пока не станут причиной серьёзного заболевания.

Некоторых людей не бодрит даже дорогой кофе, и этому тоже есть объяснение. В первую очередь отсутствие бодрящего эффекта можно объяснить тем, что человек пьёт слишком много кофе и у него может развиться невосприимчивость к кофеину. Иногда кофе ней действует из-за истощения надпочечников, и чтобы исправить ситуацию, необходимо на время перестать употреблять тонизирующие напитки.