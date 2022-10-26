Почему допрашивали бывшего замакима Алматы Бабакумарова, рассказали в Антикоре

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Департамент Антикоррупционной службы по Алматы завершил следствие в отношении экс-главы городского Управления спорта и других лиц по факту хищения 367,5 миллиона тенге. В качестве кого по этому делу допрашивали бывшего замакима мегаполиса Ержана Бабакумарова, сообщили в Антикоре, передаёт BaigeNews.kz.

"Бывший заместитель акима Алматы Бабакумаров Е. подозреваемым по данному уголовному делу не проходит, он допрашивался в качестве свидетеля по обстоятельствам выделения денежных средств и реализации комплексной городской программы "Спорттық Алматы". Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - уточнили в ведомстве.

Проводится ознакомление участников уголовного процесса с материалами дела.