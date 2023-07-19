Почему детский спорт в Казахстане финансируют по остаточному принципу?

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Вот уже третий год в Казахстане не могут полноценно реализовать программу подушевого финансирования детского спортивного и творческого заказа. В народе эта инициатива стала ассоциироваться с названием платформы, и больше известна, как ArtSport. Все это время вокруг реформы не утихает шум из-за случаев регистрации на платформе "мёртвых душ" и хищений. Упреки звучат и в адрес тех, кто приложил немало усилий для того, чтобы эта программа всё же заработала. Порой кажется, что кто-то намеренно делает антирекламу программе, благодаря которой многие казахстанские семьи смогли записать своих детей на бесплатные секции или кружки. Но не так яро те же общественники и чиновники обсуждают громкие скандалы, которые разворачиваются в профессиональном спорте. Казахстан на мировых помостах всё чаще представляют легионеры, на покупку и содержание которых спортивные менеджеры страны тратят миллиарды, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

После некоторых спортсменов даже уличили в применении допинга и официально лишили медалей. Однако ответственность чиновники от спорта, которые когда-то привезли в страну этих спортсменов, так и не понесли. Более того, зарплаты, премии и бонусы легионеров, а также иностранных тренеров тщательно скрываются и официально не афишируются. Неизвестно и точное количество иностранных игроков, которых содержат казахстанцы сейчас. О суммах приходится только догадываться, изредка зарплаты называют в иностранной прессе. В то же время, во всем мире информация о зарплатах спортсменов не является тайной за семью печатями, говорят эксперты.

Заслуженный тренер Казахстана по лёгкой атлетике, генеральный секретарь и вице-президент федерации лёгкой атлетики Казахстана с 1992 по 2019 годы, член Совета и вице-президент Азиатской Ассоциации легкой атлетики с 2005 по 2019 годы Алексей Кондрат считает, что общее количество легионеров, которые сейчас играют в сборных страны, можно исчислять в сотнях. В каждой команде в разных видах спорта имеется по несколько легионеров. Помимо мужских сборных, есть и женские.

"У нас нет ни одной игровой команды, где не было бы легионеров. Только в Высшей лиге по футболу играет 12 команд. Если мы там насчитаем по 7-8 человек, это уже больше ста. И это только футбол, есть еще женский футбол и другие виды спорта. Я думаю, что их несколько сотен. Трудно сказать, сколько точно, учитывая последнее решение о том, что спортсмены из стран ЕАЭС теперь не являются легионерами. И это, несмотря на то, что у них другие паспорта. У каждой команды, конечно, есть лимит на количество легионеров в каждом виде спорта. Поэтому, возможно, и было принято такое решение, в итоге легионеры из соседних стран не подпадают под лимит. Практически открыли им ворота", - рассказывает Алексей Кондрат.

Ежегодно из областных бюджетов на содержание и подготовку профессиональных команд управлениям физической культуры и спорта выделяют немалые суммы. Утверждают их на заседаниях маслихатов в каждом регионе.

"По данным анализа за 4 года, самые большие суммы управления направляли по двум статьям - на финансирование детских и юношеских спортивных школ, а также на содержание профессионального спорта. Это профессиональные игровые команды – футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, ручной мяч, в некоторых областях гандбол и другие. Кроме всего, есть ещё Фонд развития инноваций, туризма и спорта при Самрук-Казына, который финансирует некоторые национальные федерации по видам спорта. Этот же фонд является учредителем и финансовым благодетелем для нескольких профессиональных команд Астаны – это сборная по футболу и баскетболу, хоккейный клуб "Барыс" и велокоманда "Астана". В прошлом году, примерно, этот фонд распределил им 24 миллиарда тенге", - говорит Алексей Кондрат.

При этом, считает он, следует учесть, что у многих профкоманд имеются региональные спонсоры. Чаще всего это предприятия, в том числе и с государственным участием, а иногда крупные промышленные гиганты – те же нефтяные или горнодобывающие компании.

"Если средства, которые выделяются посредством госзакупок, мы можем посмотреть, то вот эти суммы, которые направляют нацкомпании профессиональным командам, к сожалению, "всплывают" очень редко. Поэтому иногда и случаются такие диссонансы. Хоть официально Минфин и МКС приняли совместное соглашение о том, что ни одна профкоманда не может получать из бюджета области более 1 миллиарда 200 миллионов тенге, это футбол и хоккей, а все остальные – не более 450 миллионов тенге. Мы всё равно видим, что заработные платы игроков, которые входят в эти профкоманды, порой выше этого бюджета в 1,2 миллиарда тенге. Следовательно, эти деньги дополнительно поступают от спонсоров", - уверен эксперт.

Чаще всего чиновники из управлений на местах прибегают к различным ухищрениям, чтобы обойти прописанный им лимит по расходованию денег на профкоманды.

"Выделяют средства на подготовку и участие сборной в национальном чемпионате. При этом в последующих решениях маслихата дополнительно могут выделить еще 600 миллионов на подготовку и участие в Лиге чемпионов европейской, к примеру. Или указывают, что вот эти деньги пойдут на развитие детского и юношеского футбола, хотя профклуб тратит эти деньги, согласно их уставу, самостоятельно", - отмечает заслуженный тренер.

По словам эксперта, после того, как в стране заработала реформа подушевого финансирования детского спортивного и творческого заказа, только в Алматы по программе стали доступными детские клубы и секции.

"Они развиваются по этой программе и, конечно, результат будет, если их можно будет сохранить, если они будут тренироваться, играть по всем видам спорта. Это даст свой положительный результат, программе всего два года. Детям по 8-9 лет, по крайней мере ещё 9 лет и мы увидим его, это не будет быстро. Но у нас приходят чиновники, им же надо завтра, чтобы их похвалили, дали премию, потом всё это заканчивается не очень хорошо. Например, в штанге китайские легионеры попали под допинг. Все рушится сразу, страна оказывается замарана. Привести кенийца, сказать детям, мы его купили и на этом примере воспитывать детей? У меня бы не получилось", - говорит Алексей Кондрат.

Что касается программы подушевого финансирования для детей, то, по мнению Алексея Кондрата, равный доступ по-прежнему не обеспечен. При этом по закону, каждый ребёнок от 4 до 17 лет имеет право на бесплатный кружок или секцию. Сейчас же все строится по принципу, кто успел, тот успел. После последних изменений сократили количество видов спорта. Например, не предусмотрено водное поло, велоспорт и многие другие виды. А нормативно-правовые акты, которые были приняты в самом начале реформы, итак были неплохими. Последние же изменения, которые министерство культуры и спорта приняло без анализа той же нацпалаты "Атмекен" напротив породили ряд проблем. Так, считает он, были усилены требования к поставщикам. Теперь они буквально рассчитаны, по его словам, на профессиональный спорт.

"Как будто детей из спортрезерва готовить будут. Чиновники сами не понимают, что делают. Какие душевые кабинки должны быть в тех же залах в аулах, где канализации и воды до сих пор нет? Придумывают барьеры, из-за которых сёла просто остаются за бортом, их выталкивают всеми силами из этой программы", - считает Алексей Кондрат.

Впрочем, программа по-прежнему недоступна и многим столичным детям. Жительница Астаны Анара Айдарбаева вместе с супругом воспитывает двоих сыновей. Мальчики учатся в общеобразовательной школе, в свободное время занимаются борьбой. Секция платная. Кроме того, старший ходит на плавание и английский язык. А это дополнительные траты. Получить ваучер на бесплатные занятия у семьи не получилось. По словам женщины, их по-прежнему просто не выдают. А расходы на платные всё ощутимее бьют по семейному бюджету.

"Все время проверяю в чатах информацию по ваучерам, с 2022 года ждем, когда начнут принимать заявки. Младший просится на домбру. Но платно уже не потянем. Занятия борьбой нам обходятся недешево. Форму каждому покупали, полная экипировка прилично обошлась, а ещё есть взносы за участие в соревнованиях. Кто-то успел в самом начале программы записаться, им повезло, на наших детей в акимате не хотят изыскивать деньги", - делится мама мальчиков.

Всё это время чиновники ссылаются на нехватку финансирования. Она недоумевает, почему в акимате главного города страны не могут посчитать детей, которые проживают в столице и заложить средства на охват программой хотя бы половины из них.

"Все сейчас дорого, продукты чего стоят, школьная программа такая, что потом пробелы нужно устранять, нанимая репетиторов. Рассчитана на то, чтобы родители в образовательных центрах компенсировали пробелы. Кто-то оплачивает продлёнку, кто-то ещё что-то. Такая хорошая идея была, многие рассчитывали на эту программу, но все хорошее у нас как всегда спускают. Ощущение, что всё против народа. Президент подписал указ и дал поручение охватить всех детей, а не выборочно. Почему аким так неохотно выделяет деньги. Это же развитие детей, будущее страны всё-таки", - негодует женщина.

Официально в очереди на выдачу ваучеров по программе подушевого финансирования творческого и спортивного заказа только в столице стоит больше 24 тысяч детей. Все они были зарегистрированы на прежней платформе ArtSport, через которую выдавали ваучеры. Сейчас в Астане работает другая платформа – "Даму бала". Но и на ней заявки так и не начали принимать. В управлении физической культуры и спорта города нам сообщили, что новые ваучеры не выдают из-за отсутствия финансирования.

"По государственному спортивному заказу по городу Астана выдача новых ваучеров приостановлена в связи с отсутствием финансирования для открытия новых ваучеров. Оплата производиться только по активным ваучерам. Управлением поданы бюджетные заявки на выделение денежных средств. При выделении средств, которых будет достаточно для открытия новых ваучеров, выдача будет осуществляться автоматически", - проинформировали в акимате.

Маслихат уже несколько раз рассматривал заявку управления на увеличение денег, но поддержали их в этом году только один раз. Следующее заседание запланировано на сентябрь.

По словам председателя ассоциации "Рухани Болашак" Ляйли Абдрахмановой, которая представляет платформу "Даму бала", на реализацию программы подушевого финансирования из местных бюджетов выделено в этом году почти 87 миллиардов тенге.

В столице на спортивное направление предусмотрено больше 4 миллиардов, на культуру – 2 миллиарда тенге. Выдача новых ваучеров приостановлена с весны прошлого года, а переход поставщиков с прежней платформы на "Даму бала" продолжается. В провалах программы она винит не чиновников, а разработчиков прежней платформы.

"Идея отличная, исполнение кривое из-за платформы. Платформа должна была быть эффективным инструментом по взаимодействию и обеспечению прозрачности и законности между участниками государственного заказа. А получилось, что бюджет, по данным Генеральной прокуратуры, в размере 8,5 миллиардов тенге расхищен. Сколько бы детей могло ходить на секции и кружки", - говорит Ляйля Абдрахманова.

Разработчик платформы ArtSport Сергей Алабугин считает, что на этапе запуска реформы чиновники просто не учли ряд моментов.

"На самом деле в прошлом году, когда принимались новые НПА, министерство культуры и спорта допустило большую ошибку. Что было раньше? Раньше была интеграция с базой данных физических лиц, которая могла определить по родственным связям принадлежность ребёнка к родителю, либо к его попечителю и т.д. После упразднения этой интеграции, возникла такая коллизия, когда мы не знаем, действительно ли ребенок принадлежит родителю. Мы отдельно можем проверить родителя, отдельно можем проверить ребенка через НОБД (Национальная образовательная база данных), но между ними связи нет никакой. Соответственно, тут уже может возникнуть большая уязвимость в плане того, что могут создаваться мёртвые души, якобы принадлежащие родителям дети приписываться", - говорит Сергей Алабугин.

По его мнению, такую интеграцию необходимо вернуть. Кроме того, он также считает, что нужно пересмотреть требования, которые предъявляются к поставщикам. Сейчас они, на его взгляд, завышены и больше подходят профессиональному спорту, а не массовому. Беспокойство вызывает и отсутствие централизации базы данных.

"Допускается сейчас две или три платформы, связи между которыми нет никакой. И получается парадоксальная картина. Допустим, Мангистауская область по спорту там работает, к примеру, Даму бала, по культуре - Арт спорт. Город один, дети одни. Так как в НПА прописано, что ребенок должен иметь только один ваучер, то если, допустим, ребенок идет по Арт спорту, Даму бала не знает, ходит он к нам или нет. Соответственно, через Даму бала в этом же городе ребенок может получить два ваучера, это тоже называется правовая коллизия", - отмечает основатель платформы.

Что касается очереди детей на ваучеры, которая сейчас есть в каждом регионе, то она, по его словам, должна быть централизованная. Вести её должно одно из министерств.

"Если брать за основу НОБД, как это предлагают, это совсем неправильно, потому что это не функции этой базы. НОБД – это образовательная база данных. И в ней хранятся данные только по среднему образованию, высшему, дошкольному, смешивать их тоже смысла нет. В идеале бы сейчас, что нужно сделать? Пусть это будет Арт спорт или это будет Даму бала, но одну из платформ государство должно взять себе. Причем сделать её центральной, на базе неё выстроить нужную программную архитектуру, интерфейс, который мог бы взаимодействовать с другими платформами, а рынок может выдавать любые свои решения, используя единую систему. Даурен Абаев говорил о том, что платформы должны быть конкурентоспособные, все нужно передать в рынок, но насколько это правильно?", - задаётся вопросом Сергей Алабугин.

Платформы, продолжает Сергей, по сути, управляют государственными деньгами. Поэтому он не понимает, какая может быть конкуренция между ними при распределении государственных денег. При этом на днях в Высшей аудиторской палате предостерегли, что даже национальная образовательная база данных принадлежит частной компании. И это создаёт немало рисков по утечке или утрате данных детей.

"Это же не бизнес проекты, правильно? В бизнесе, да, пожалуйста, пусть будет хоть сотни этих платформ. Ну и еще один момент, это все-таки верификация пользователей. То, что при помощи ЭЦП, что просит и Генпрокуратура, и дает рекомендации Антикор. Я лукавить не буду, у нас очень уровень цифровой грамотности низкий в регионах. Народ не знает, с какой стороны, подойти к этому компьютеру, не то, чтобы установить себе какую-то дополнительную программное обеспечение, использовать NC LYER, получать ЭЦП, нужны более продвинутые методы верификации, та же биометрия или еще что-то", - отмечает разработчик ArtSport.

Реформу подушевого финансирования начали внедрять в Казахстане 3 года назад. Тогда президент поручил чиновникам на местах пересмотреть бюджеты. Они должны были существенно урезать финансирование профессиональных команд, а высвободившиеся деньги направить на развитие массового спорта среди детей.

Поначалу на специальном портале "Art sport" был небольшой выбор секций и кружков. В ряде регионов и вовсе медлили с реализацией программы. Но постепенно она начала набирать обороты, спрос в регионах увеличивался. Бесплатно секциями и кружками удалось охватить почти 500 тысяч детей от 4 до 17 лет. В стране же, по данным Бюро нацстатистики, проживает порядка 4 миллионов детей в этой возрастной категории. Все они подлежат охвату массовым спортом. Но сделать это удаётся едва ли.

Первые проблемы начались из-за нерасторопности местных властей. В регионах и даже в столице не хватало средств, которые выделили детям. Перед поставщиками образовались задолженности. Однако даже на третий год существования программы, чиновники так и не сумели наладить этот процесс. В сводках новостей все чаще стали публиковать разоблачения, в которых говорилось о мёртвых душах и коррупционных рисках в программе. Нередко в махинациях уличали самих же работников акиматов. Все эти время родители, стоящие в очереди, в ожидании, когда же программа полноценно заработает и станет доступной всем, кто желает.

Буквально в прошлом году министерство культуры и спорта приняли изменения в нормативно-правовые акты. Теперь ребёнок может получить ваучер только на один кружок или секцию, табеля подтверждаются родителями при помощи ЭЦП, усилены санитарные требования, которые предъявляют к поставщикам. Появилось несколько платформ. Но скандалов после принятых чиновниками поправок меньше не стало. Не увеличился и охват массовым спортом маленьких и юных казахстанцев. Финансирование на местах по-прежнему распределяют по остаточному принципу.

В министерстве культуры и спорта на наши вопросы о том, как будет далее реализовываться программа, отписались, что вновь создали рабочую группу по совершенствованию нормативно-правовых актов.

"Рабочей группой начата работа по совершенствованию программы подушевого финансирования государственного спортивного и творческого заказов с учетом предложений и замечаний членов Рабочей группы, в части контроля качества оказания услуг, целевого освоения бюджетных средств, устранений коррупционных рисков и нарушений прав потребителей. Исполнение реализации программы в ведении акиматов", - отрапортовали в МКС.

К слову, недавно в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили, что будут отслеживать расходы на спорт. Уже сформирован список для проверки, в котором есть национальные сборные и федерации. В АФМ обещают проанализировать их источники финансирования. В том числе и объём вливаний, которые команды получают от спонсоров.

С начала же этого года возбуждено больше двух десятков дел по хищениям в спорте. Общая сумма ущерба оценивается почти в 270 миллионов тенге. Уточнить, в каких регионах проводится расследование, и кто попал в орбиту уголовных расследований, в пресс-службе агентства по финмониторингу пока отказались.